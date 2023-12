El Govern acorda amb sindicats i patronals un increment de l'IRSC del 4%, fins als 640 euros mensuals

El Govern ha acordat amb els principals sindicats i patronals augmentar un 4% l'Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) fins a situar-lo en 639,2 euros mensuals. És una de les mesures que inclou el pacte entre l'executiu, CCOO, UGT, Pimec i Foment del Treball rubricat aquest divendres en el Consell del Diàleg Social de cara als pressupostos del 2024, que compromet més de 1.500 milions dels comptes de l'any vinent i altres exercicis en àmbits com l'ocupació i l'empresa, les renovables o l'educació.

"Un cop tingut l'acord social, cal l'acord polític per permetre que el pressupost del 2024 sigui possible, no hi ha temps per perdre", ha dit el president de la Generalitat, Pere Aragonès, després de signar l'acord. En aquest sentit, cal recordar que totes les mesures pactades depenen de l'aprovació dels comptes, que han de tenir llum verda al Parlament. Aragonès ha demanat "accelerar les negociacions" i ha instat els grups parlamentaris a "sumar esforços".

En relació amb l'actualització de l'IRSC, l'executiu ha avançat que treballarà per promoure durant el primer semestre de l'any vinent una metodologia per tal que l'indicador es revaloritzi cada any. L'augment del 4% pactat enguany es troba per sobre de la mitjana de la inflació i s'afegeix a l'augment del 8% de l'any passat, després de més d'una dècada congelat.

L'indicador és el barem que dona accés a les prestacions socials (marca si una persona pot tenir accés o no a ajudes com la Renda Garantida de Ciutadania o altres relacionades amb habitatge, alimentació o subministraments).

Educació, ocupació i empreses

Sobre educació, els 34,2 milions que detalla l'acord són per continuar reduint les ràtios d'alumnes al sistema públic, més enllà de l'I3. També destaquen els 20 milions destinats a inversions en centres propis de formació professional durant el 2024, amb l'objectiu de crear 40 centres propis de formació professional integrada en el pròxim curs.

Pel que fa als 25 milions per fomentar la internacionalització de les empreses, es concreten en la creació d'un fons, l'anomenat fons Arrels, que donarà suport a l'estructura de capital de companyies catalanes considerades estratègiques per tal que facin de "tractor" d'altres inversions. En aquest aspecte, el pacte detalla que es preveu arribar a destinar 100 milions fins al 2027.

El document rubricat aquest divendres pels agents socials també preveu una partida específica de 52 milions fins al 2030 per complir els acords del nou conveni del transport sanitari, que inclou entre altres l'equiparació total de la jornada del sector del transport sanitari i la del SEM; suprimeix la necessitat d'autorització administrativa prèvia i de construcció dels parcs eòlics i plantes solars fotovoltaiques fins als 500 kW de potència instal·lada (el límit actual són 100 kW); i pacta desenvolupar polítiques d'ocupació a través del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC).

Valoració positiva dels sindicats i les patronals

Després de segellar el pacte, els sindicats han valorat positivament l'acord i han assegurat que implica, a més, la contractació de més de 720 professionals de funció pública. En la mateixa línia que el president de la Generalitat, els representants sindicals han instat els partits polítics a arribar a un acord pels comptes de l'any vinent per tal que les mesures pactades aquest divendres siguin una realitat. Per la seva banda, les patronals també han avalat el pacte d'aquest divendres i han indicat que és una "demostració d'èxit".