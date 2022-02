El Govern adverteix a la Moncloa que la Bilateral de divendres no substitueix la taula de diàleg

La relació entre el Govern de la Generalitat i el Govern espanyol no passa pel millor moment. No ha tocat fons, però es manté en un estat de letargia que transmet una forta imatge de distanciament. I episodis com el vot contrari dels independentistes catalans, especialment el d'ERC, que va deixar la nova reforma laboral del Govern estatal a la vora de l'abisme, ha aixecat butllofes i ha incrementat la tensió entre les dues parts. Per això, la reunió de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat que se celebrarà aquest divendres adquireix una rellevància especial per a la distensió i per reactivar la relació i les negociacions entre els dos governs.

"En cap cas la Comissió Bilateral no pot substituir la taula de diàleg"

Tot i això, cal assenyalar que el valor afegit d'aquesta cimera de divendres es veu molt diferent entre Madrid i Barcelona. Mentre des de la Moncloa s'insisteix en la seva importància i el seu pes en el diàleg amb el Govern, al Palau de la Generalitat rebaixen considerablement les expectatives. Fonts de la presidència de la Generalitat situen la trobada de divendres a l'esfera d'una "reunió tècnica", alhora que el mateix president de la Generalitat, Pere Aragonès, reclama a Pedro Sánchez que reactivi la taula de diàleg amb urgència com a fòrum prioritari en la relació entre tots dos governs. Aquestes mateixes fonts del Govern insisteixen que "en cap cas la Comissió Bilateral no pot substituir la taula de diàleg, que és l'única on abordarem la resolució del conflicte polític entre Catalunya i l'Estat. És fonamental que el Govern espanyol ho afronti d'una vegada per totes".

Un fòrum important però tècnic

Això no vol dir que la reunió de la Bilateral es consideri intranscendent. Les temàtiques previstes per abordar són qualificades d'"importants" des del Govern, i se subratlla que "qualsevol avenç a poder gestionar més àmbits i millorar els recursos de la Generalitat per als catalans és sempre un objectiu d'aquest Govern", asseguren. Però consideren que "no s'han de barrejar els fòrums i que el fet que l'altra taula -la de negociació del conflicte polític- estigui congelada, no ajuda".

És evident que les relacions entre els dos governs s'han refredat els darrers mesos, encara que això no vol dir que siguin inexistents. Al Govern s'admet que en diversos àmbits es treballa amb una certa normalitat i es mantenen els contactes habituals de feina. Entre diverses conselleries i els ministeris respectius i sobretot entre la consellera de la Presidència Laura Vilagrà i la ministra de Política Territorial Isabel Rodríguez. Però aquestes mateixes fonts admeten que les relacions, tot i ser fluides, "no tenen el pes que requereixen els principals reptes que tenim al davant", especialment per la congelació de la taula de diàleg, adverteixen. Una situació que des de la presidència de la Generalitat es defineix ja clarament com de "bloqueig" després que Pedro Sánchez hagi deixat la nova reunió de la taula de diàleg sense data al calendari.

Si bé és cert que el compromís era de no fer una reunió pública fins que no hi hagués algun avenç significatiu per comunicar a l'opinió pública, des de l'entorn d'Aragonès es reconeix que l'objectiu era aconseguir plasmar aquests primers acords per canalitzar una solució del conflicte polític entre Catalunya i l'Estat en una reunió a principi d'any. Un objectiu que no donen per fracassat però sense obviar la dificultat de materialitzar-lo quan a mitjans de febrer les converses sobre la taula de diàleg ni hi són ni se les espera.

IMV, beques, carreteres i altres qüestions

En aquesta conjuntura es reuniran divendres a les cinc de la tarda les dues delegacions governamentals liderades per Vilagrà i Rodríguez. La nova reunió de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat se celebrarà a Barcelona, al Palau de la Generalitat, després de l'anterior de principi d'agost celebrada a Madrid. I tindrà en la gestió de l'Ingrés Mínim Vital, les beques, o el traspàs d'algunes carreteres algunes de les principals temàtiques a tractar. Concretament, el Govern vol que a la Comissió Bilateral d'aquest divendres es "tanquin" traspassos en matèria de beques, la gestió per a la Generalitat de l'Ingrés Mínim Vital -tot i que des de la Moncloa es parla d'avançar però no de tancar el traspàs- i el de les carreteres B-23 i B-30, que són artèries vitals als accessos i circumval·lació de Barcelona. Es descarta per part catalana que l'ordre del dia inclogui parlar de temes polèmics com el dels Jocs Olímpics d'Hivern per al 2030 que ha generat una agra polèmica entre els governs català i aragonès. Aquest tema segueix el seu camí, asseguren des del Govern.

La delegació catalana encapçalada per la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, també comptarà amb el vicepresident i conseller de Territori i Polítiques Digitals, Jordi Puigneró; i el conseller d'Economia Jaume Giró, juntament amb la delegada a Madrid, Ester Capella. El Govern també plantejarà a la Bilateral altres traspassos com els del Centre Meteorològic del Turó de l'Home o el Canal Xerta-Sènia. També es preveu parlar de la participació de la Generalitat a 'Tourespaña'. Per al conjunt de temes s'estableixen tres comissions de transferències i també s'abordaran qüestions d'infraestructures com la proposta de crear 5 nous accessos a l'antiga autopista AP-2 -ara liberalitzada- entre les comarques del Segrià i les Garrigues. També es preveu quantificar el cost d'alguns traspassos en matèria de Justícia.

La llista de temes encara seria més llarga. I uns es tancaran i uns altres es posaran sobre la taula. Però passi el que passi en cap cas divendres se sortirà de la reunió de la Comissió Bilateral amb una relació estreta entre el Govern de la Generalitat i el Govern estatal. La ministra Isabel Rodríguez considera que la Bilateral és el fòrum de diàleg per antonomàsia que ha de normalitzar les relacions institucionals entre Catalunya i l'Estat perquè posa l'accent a "gestionar allò que més importa els catalans" com l'educació, la sanitat o les infraestructures , i no l'amnistia o l'autodeterminació. Però des del Govern recorden que "sense solucionar el problema de fons que és donar resposta democràtica al conflicte polític -que per a Aragonès passa precisament per l'autodeterminació i l'amnistia- no hi pot haver una normalització de les relacions". Així doncs, les dues parts segueixen dues vies divergents que divendres es trobaran puntualment a la Bilateral, però que no transiten pel mateix camí.

Aragonès adverteix a Sánchez, sense taula de diàleg perilla la Moncloa

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, va instar el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, aquest dilluns, en una solemne conferència, a ser "valent" per resoldre el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat. Advertint-lo que obviar aquest repte obrirà les portes de la Moncloa al PP i Vox. Però fonts properes a Aragonès indiquen que no han caigut gaire bé les declaracions de resposta de Sánchez respecte que l'independentisme és una idea política desfasada i pròpia "del segle passat o del XIX". Es considera una "manca de respecte" per a bona part dels catalans que opinen que Catalunya hauria de ser una República independent. Una mostra més de la distància que hi ha en aquests moments entre la Moncloa i el Palau de la Generalitat. Fonts pròximes a Aragonès asseguren que "érem conscients que no seria fàcil" però consideren que el tancament de Sánchez respecte a avançar amb la taula de diàleg "és un greu error que tindrà conseqüències".

"Pedro Sánchez sap que, si vol continuar exercint responsabilitats, haurà de tornar a parlar -sobre la taula de diàleg- i arribar a acords"

El mateix president de la Generalitat ha estat directe i explícit en aquest advertiment, tal com ja va avançar Públic: "Pedro Sánchez sap que, si vol continuar exercint responsabilitats, haurà de tornar a parlar -sobre la taula de diàleg- i arribar a acords", ha dit en una entrevista aquest dimecres a TV3. "Necessitem temps, però cal produir avenços", ha dit Aragonès, que ha exigit a Sánchez que hi hagi concrecions i "acords" a la taula de diàleg en matèria antirepressiva i sobre la judicialització del conflicte polític, així com en el reconeixement nacional de Catalunya: "Cal crear confiança entre les parts per enfortir la negociació".

Aragonès es descarta de la Conferència de Presidents

Així doncs, de moment l'única foto dels dos governs en una taula serà la d'aquest divendres a la Comissió Bilateral. Perquè la de la taula de diàleg sembla totalment encallada. Però Aragonès tampoc té previst, si més no de moment, facilitar la fotografia de la Conferència de Presidents Autonòmics convocada per al 25 de febrer a La Palma (Illes Canàries). Aragonès considera que a l'ordre del dia no consta per ara "cap punt d'acord", i només "punts de valoració" sobre la situació de la Covid i sobre els fons europeus. "Això no és governança federal, ni tan sols autonòmica. No és gaire útil", assegura. Per trobar-se i "fer una foto" no cal assistir-hi: "Les coses s'han de treballar amb propostes d'acord. Les valoracions les podem fer on-line".