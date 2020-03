El Govern adverteix que "sense mesures dràstiques, el sistema sanitari entrarà en col·lapse la propera setmana"

El nombre de casos de coronavirus a Catalunya augmentarà de manera important els propers dies, de manera que es tensarà enormement un sistema sanitari que pot col·lapsar la setmana vinent "si no es prenen mesures dràstiques". Aquest ha estat el principal missatge de la roda de premsa del Govern de la Generalitat, que han protagonitzat aquest dimecres els consellers de la Presidència, Meritxell Budó, Interior, Miquel Buch, i Salut, Alba Vergés. Els tres han insistit en reclamar al Govern espanyol que aprovi ja la proposta de "confinament total".



Budó, també portaveu de l’Executiu català, ha manifestat que "no entenem aquesta lentitud del Govern espanyol en prendre mesures més contundents" i ha avisat que "sense mesures dràstiques el sistema sanitari entrarà en estrès màxim aquest cap de setmana i en col·lapse la propera setmana". "Ens aproximem a una situació molt complicada", ha insistit la titular de la Presidència, que ha recalcat que "només amb el confinament total, quedant-se tothom a casa, podrem aturar la propagació de la malaltia".

Per la seva part, la titular de Salut, Alba Vergés, també ha insistit en la necessitat del confinament total i ha explicat que estan concentrant "tots els esforços” en intentar aturar l’epidèmia i per això estan intentant mobilitzar "els metges que es van titular a Catalunya l’any passat", que són al voltant de 900; "recuperar els metges i infermeres jubilats els darrers anys", que només els últims dos anys sumarien en total uns 1.500 efectius; i "mobilitzar els estudiants de darrer any", que permetria incorporar 409 metges més.



En aquesta línia, Vergés també ha destacat que ja s'estan derivant casos a la sanitat privada, que ha passat a estar sota coordinació de la Generalitat. No ha detallat, però, quants casos, ni de quins centres n'estan rebent ni tampoc quins hospitals públics han arribat al punt de saturació.

Reducció del 50% del cànon de l'aigua

A nivell econòmic, la Generalitat també reclama més mesures al Govern espanyol. Budó ha especifica que "demanem que a nivell econòmic es donin solucions reals al que ens demanen les empreses i autònoms. De moment al web de l’Agència Tributària s’informa que no hi ha moratòria en impostos quan en d’altres països s’ha fet una suspensió indefinida". Pel que fa a les competències pròpies, sí que s'ha aprovat una reducció del 50% del cànon de l’aigua per a tots els usuaris domèstics durant dos mesos i una reducció del 50% del cànon que paguen les indústries. La mesura té un cost aproximat de 50 milions.

Control dels Mossos per evitar escapades a les segones residències

El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha assegurat que els Mossos d’Esquadra faran control per evitar que els ciutadans tinguin la "temptativa" de marxar aquest cap de setmana a una segona residència. "Cal garantir que ningú surti i que es garanteix el confinament real per evitar la propagació de la malaltia", ha afirmat.