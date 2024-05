El Govern aixeca l'emergència per sequera a 22 municipis de l'Alt Empordà, que tornen a l'excepcionalitat

Els 22 municipis de l'Alt Empordà que depenen de l'aqüífer del Fluvià Muga passaran de l'estat d'emergència per sequera a excepcionalitat, segons ha acordat aquest dimarts el Comitè Interdepartamental de Sequera del Govern. L'Executiu, que va declarar la fase d'emergència en aquest sistema l'agost passat, modifica així a la baixa les restriccions dels darrers deu mesos.

L'aqüífer del Fluvià Muga mostra una recuperació consolidada dels seus nivells, situant-se en els 16,18 metres sobre el nivell del mar. Abans de les pluges estava en 13,7 metres. El canvi d'escenari de l'aqüífer entrarà en vigor al llarg de la setmana vinent, quan es publiqui la resolució del director al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

Concretament, es tracta dels municipis d'Agullana, l'Armentera, Capmany, Espolla, Garriguella, la Jonquera, Masarac, Mollet de Peralada, Palau-saverdera, Pau, Pedret i Marzà, Peralada, Sant Climent Sescebes, Sant Miquel de Fluvià, Sant Mori, Sant Pere Pescador, Torroella de Fluvià, Ventalló, Vilabertran, Viladamat, Vilajuïga i Vilamacolum.

El Govern ja va aixecar fa unes setmanes la fase d'emergència per la situació per sequera al sistema Ter-Llobregat, gràcies a les precipitacions de les últimes setmanes i a les mesures preses des de la Generalitat. L'àrea afectada engloba 6 milions de persones. Actualment, i després de les darreres pluges, només es troben en fase d'emergència els municipis que depenen del sistema de Darnius-Boadella i dels embassaments de Siurana Riudecanyes, i Vallirana.

La situació d'excepcionalitat en aquesta unitat permetrà disposar d'una dotació d'aigua per habitant i dia de 230 litres (en la situació d'emergència era de 200 litres). Es mantenen mesures d'estalvi com la reducció de la dotació agrícola en un 40% o la substitució de part dels cabals destinats a reg agrícola per aigües regenerades (en emergència era del 80%). En els consums d'aigua dels usuaris industrials la reducció passa del 25% al 15. També s'ha de mantenir una reducció del consum d'aigua en els usos recreatius (15% en usos assimilables a urbans i 50% en reg). Pel que fa als usos ramaders, passen del 50% de reducció en emergència al 30%.

La resta d'unitats, concretament la de Darnius-Boadella i els embassaments de Siurana Riudecanyes, es mantenen en la mateixa situació, perquè l'increment de volums ha estat lleuger abans d'entrar a l'estiu, que és l'època de l'any amb més consum, major evaporació per la calor i una menor afluència de pluges.