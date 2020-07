El Govern aprova el decret llei per poder decretar confinaments

El Govern ha aprovat un decret llei que el capacita per adoptar les mesures que siguin necessàries en situacions de pandèmia, entre les que destaca poder ordenar confinaments de territoris. La mesura, avançada al matí per Quim Torra, s'ha pres en un consell executiu extraordinari celebrat aquest dilluns al vespre després que el jutjat d'instrucció número 1 de Lleida rebutgés l'ordre d'endurir el confinament a Lleida i set municipis més del Segrià en considerar que aquest ordenament era competència de l'Estat.



El text aprovat és una modificació de la llei de Salut Pública del 2018, en la qual s'introdueix un nou apartat que dona les competències al Procicat perquè en situacions de pandèmia la Generalitat pugui adoptar "mesures de limitació a l'activitat, el desplaçament de persones i la prestació de serveis" en determinats àmbits territorials. Després de l’aprovació d’aquest decret llei, aquest dimarts es dictarà nova resolució amb mesures específiques per la comarca del Segrià.



El decret llei també especifica que sempre que sigui possible, la resolució formularà recomanacions a seguir per evitar riscos de contagi. I en el cas que s’estableixin mesures de caràcter obligatori, s’ha d’advertir expressament d’aquesta obligatorietat. La resolució indicarà també l’existència o no del manteniment dels serveis essencials. Per altra banda, la resolució que estableixi les mesures a adoptar indicarà la seva durada, que en principi no ha de ser superior a 15 dies.



"S’introdueix aquesta habilitació legal per reforçar la seguretat jurídica a les decisions que prengui el Govern de Catalunya i les autoritats sanitàries competents, tot i que ni en el confinament de la Conca d’Òdena ni en altres supòsits de comunitats autònomes de l’Estat que han pres mesures similars cap jutge ho ha requerit", detalla el comunicat del Govern.



En una entrevista amb TV3, la consellera de Presidència, Meritxell Budó, ha recordat que la Generalitat té les competències transferides, ja que no hi ha un estat d'alarma que les recentralitzi. "Tenim aquestes competències com també les ha pogut exercir el País Basc quan ha fet passes enrere", ha exemplificat la consellera. En aquest sentit, ha remarcat que les dades epidemiològiques assenyalen que cal reduir la mobilitat i "aturar la velocitat de la represa per poder continuar endavant".

Després que el Govern anunciés que elaborarien un decret llei per poder confinar a la població de Lleida i el Segrià, la Fiscalia de Lleida ha advertit que la Generalitat "tampoc pot confinar a cop de decret llei", i que hi recorrerà en contra. La jutgessa de guàrdia de Lleida dicta que la llei de Salut Pública no li atorga al Govern la potestat de fer una restricció dels drets i les llibertats tan dura com el confinament domiciliari. Afirma que la resolució de la Generalitat sembla "una còpia" del decret d'Estat d'alarma i que cal que en demanin l'aplicació al Govern espanyol.