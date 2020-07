El Govern rebutja la decisió judicial sobre el Segrià i aprovarà un decret llei per regular les mesures contra els rebrots

El Govern de la Generalitat "no accepta" ni reconeix la decisió judicial d'un jutjat de guàrdia que ha rebutjat l'enduriment de les mesures de confinament al Segrià. El president, Quim Torra, i el vicepresident i conseller d'Economia, Pere Aragonès, han comparegut aquest matí des del Palau de la Generalitat per mostrar el seu rebuig a la decisió judicial i han assegurat que tiraran pel dret tot i la resolució. Per aquest motiu, el Govern aprovarà en les properes hores un decret-llei que regularà l'aplicació de mesures davant dels rebrots actuals i futurs que es puguin donar a Catalunya: "Volem avançar en concrecions. Les mesures preses són per protegir la salut de la gent, no tenen cap altre objectiu". Aquest decret establirà quines mesures es poden prendre i quan, en funció de les dades epidemiològiques de cada regió, segons ha explicat el president.

Torra ha lamentat que es generi un debat competencial al voltant de les mesures preses al Segrià i ha insistit que no poden "entrebancar-se" amb la resolució judicial perquè "cada hora compta": "Volem anar per feina per superar la situació". Ha assenyalat que a altres indrets de l'Estat s'han pres també mesures restrictives dels drets i les llibertats des d'administracions autonòmiques per fer front a la propagació del virus, i ha citat que a Galícia i al País Basc s'ha arribat a impedir el dret a vot.



També ha lamentat que en el cas de Catalunya el poder judicial actuï per assenyalar un presumpte excés en les competències: "És hora d'exigir a tothom la col·laboració i que ningú jugui a fer política ni cap debat competencial amb la salut de la gent".

Torra ha fet una crida als veïns del Segrià a "seguir les recomanacions" del Govern tot i la resolució judicial, que de moment fa que la decisió de la Generalitat no sigui vinculant. Després que el jutjat de guàrdia rebutgés ratificar les mesures aplicades al Segrià considerant que es tracta d'una còpia de l'estat d'alarma i que aquesta és una competència de l'Estat, Aragonès ha afirmat que no es plantegen demanar que Madrid apliqui les mesures: "L'esquema aprovat pel mateix Govern de l'Estat després de l'Estat d'alarma permet que la Generalitat pugui aplicar aquestes eines". Aragonès també ha anunciat que el Govern disposarà d'un primer fons de quatre milions d'ajudes directes per als establiments més afectats de la regió del Segrià, com ara el comerç i la restauració.



Mesures per a l'Hospitalet en les pròximes hores

Torra també ha comentat la situació de l'Hospitalet de Llobregat, on s'està registrant un augment substancial de positius en especial als barris nord de la ciutat. El president ha assegurat que durant tot el cap de setmana i aquest dilluns la consellera de Salut, Alba Vergés, la portaveu del Govern, Meritxell Budó, i l'alcaldessa de l'Hospitalet, Núria Marín, han mantingut "converses creuades" i que durant les pròximes hores el Govern "prendrà decisions".



Dels 861 nous positius notificats aquest diumenge, 252 corresponien a Barcelona i 152 a la regió sanitària Metropolitana Sud, on se situa l'Hospitalet. L'Ajuntament ja ha clausurat les pistes esportives a l'aire lliure de la ciutat i ha incrementat la freqüència i la intensitat de la neteja en espais públics.