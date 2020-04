El Govern augmenta els recursos per evitar la violència masclista durant el confinament

Durant el confinament, la Generalitat ha augmentat les accions per respondre a les necessitats de les persones víctimes de violències masclistes. Així ho ha anunciat la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, durant la comissió d'afers institucionals del Parlament, celebrada de forma telemàtica. En aquest sentit, ha detallat que el telèfon d'atenció a la víctima (900900120) ha rebut un augment en les trucades del 34% respecte als mesos del gener i febrer. Entre el 16 i el 24 de març el servei va atendre gairebé 300 trucades, una mitjana diària d'unes 40, quan el nivell sol estar en 25, segons la consellera. També ha anunciat que la Generalitat donarà nou milions d'euros més als esportistes catalans que es preparen per als Jocs Olímpics de Tòquio, que s'han ajornat un any per la pandèmia provocada pel coronavirus.



En aquest sentit, ha recordat que durant la situació d'excepcionalitat provocada per les mesures de la Covid-19, que imposen una "mobilitat nul·la", poden aparèixer situacions de conflicte i violència, les quals es poden agreujar perquè en alguns casos no tenen el suport de familiars o professionals. És per això que l'Institut Català de les Dones han doblat les hores d'atenció i el reforç de la campanya "Establiment segur", en el qual diversos establiments(supermercats, farmàcies, forns) esdevenen llocs on les dones afectades per la violència masclista poden demanar ajuda i que algú truqui per elles al número d'emergència si elles no poden.



L'augment d'aquets serveis és generalitzat. El Servei d’Atenció, Recuperació i Acollida (SARA) de l'Ajuntament de Barcelona, especialitzat en violència masclista, va explicar divendres passat que s'havien atès 537 dones de mitjana cada setmana des de l'inici del confinament.



Respecte a aquestes mesures, tots els grups parlamentaris que han format part de la comissió han mostrat preocupació per les dones que pateixen violència masclista. En aquest sentit, el portaveu del Partit Socialista de Catalunya (PSC), Ferran Peret, ha demanat a la consellera que, a més de les xifres d'augment de nombre de trucades al telèfon, expliqui quins són els recursos extraordinaris s'han habilitat per a les víctimes de violència de gènere.

A més de la dotació econòmica pels esportistes que es volen presentar als Jocs Olímpics de Tòquio, ajornats fins al 2021, Budó també ha avançat que es convocarà una subvenció de 2,5 milions d'euros per a entitats esportives afectades pel coronavirus, ja que alerta que és un sector molt afectat per la crisi sanitària pel tancament d'instal·lacions esportives i la cancel·lació de les competicions.

D'altra banda, des de la Generalitat potencien la coordinació amb les administracions locals per donar resposta a les diferents necessitats i assegurar la liquiditat dels ens locals, ha assegurat Budó. "Cada setmana ens trobem entitats municipalistes, amb els presidents de les diputacions i amb els delegats del Govern per recollir propostes", ha remarcat. Budó ha explicat que s'han destinat 61 milions d'euros del Fons de Cooperació local (el 50% del total) per a injecció directa als ajuntaments que ho necessitin.



En aquest sentit, la diputada del PP Esperanza García ha preguntat per què no s'aprofita el superàvit dels ajuntaments de Catalunya que en tenen. A aquesta pregunta, ha culpat al decret de l'Estat d'Alarma, que recentralitza diverses competències dels ajuntaments i de la Generalitat. A la tendència de la consellera de justificar la falta d'acció per part del Govern català per les mesures imposades per l'Estat espanyol, la diputada i portaveu del grup parlamentari Catalunya en Comú Podem, Susana Segovia, ha assegurat que "la Generalitat ha repetit la lògica de confrontació".

D'altra banda, Budó ha reclamat un model de societat on cal un "lideratge públic" per poder combatre aquesta crisi però ha defensat la "col·laboració publicoprivada amb responsabilitat social per part del sector privat". Amb un to molt crític durant la seva intervenció, el diputat de la CUP, Carles Riera, ha afirmat que la sortida de la crisi serà "ecologista, feminista i socialista o no serà" i ha apostat per la internalització - que els serveis municipals gestionats pel sector privat tornin a ser gestionats per l'administració-. Qui també ha carregat contra la consellera a partir de la segona intervenció ha estat el portaveu de Ciutadans, Nacho Martín, qui s'ha discutit amb Budó durant diversos minuts, acusant-se mútuament de "mentiders" i sense posar-se d'acord en l'aprovació dels pressupostos reclamats per la Generalitat.