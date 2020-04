Aragonès reclama l’aprovació dels pressupostos i la suspensió de l’objectiu de dèficit, deute i despesa

El vicepresident del Govern de la Generalitat i conseller d’Economia i Hisenda, Pere Aragonès, ha reclamat als grups parlamentaris l’aprovació immediata dels nous pressupostos i la suspensió dels objectius de dèficit, deute i de despesa, ja que aquests topalls no permeten a l’Executiu disposar dels recursos necessaris per fer front a l’emergència sanitària. Una emergència que Aragonès ha xifrat en 1.800 milions d'euros de despesa extraordinària en el sistema sanitari català.

El Vicepresident ha plantejat aquestes mesures d’impacte econòmic en una compareixença parlamentària que està realitzant aquest dilluns telemàticament per donar explicacions de les tasques realitzades des del seu Departament en la crisi provocada per la Covid-19.

Respecte als comptes que estaven en fase final de tramitació al Parlament abans de la declaració de l’estat d’alarma i el confinament, Aragonès ha recalcat que "hem d'aprovar quan abans els pressupostos que s'han d'adaptar a aquesta crisi sanitària" i ha afegit que "és molt millor fer front a aquesta pandèmia amb uns pressupostos del 2020 que no del 2017". El Vicepresident ha exigit a Cs que retiri el recurs de garanties estatutàries que ha frenat l'aprovació definitiva dels comptes de la Generalitat, apel·lant a la urgència de la situació i a la responsabilitat de tots els grups i també ha lamentat que l'Estat hagi reduït un 55% les polítiques de fons de reactivació econòmica" i ha xifrat en 215 milions els diners que el Govern català ha vist disminuir de les aportacions estatals.

Començar el desconfinament a partir de 14 dies de reducció

Aragonès ha advertit a més sobre l’impacte de l’actual emergència sanitària i la greu crisi econòmica que està provocant: "El retorn després del coronavirus no serà al mateix punt de l'1 de febrer del 2020", ha dit. I respecte a la gestió de la crisi sanitària també ha dit que malgrat no voler entrar en retrets "la majoria del material l'hem adquirit a través de la Generalitat".



El Vicepresident també s’ha mostrat totalment contrari a aixecar el confinament total excepte serveis essencials després de Setmana Santa. "Calen més dades per prendre aquesta mesura" ha dit Aragonès, que l’ha considerada "precipitada". El número dos del Govern ha apostat perquè el desconfinament comenci quan es portin 14 dies de "reducció sostinguda" de casos de coronavirus, un període equivalent al d'incubació. Segons Aragonès, caldria que passades aquestes dues setmanes els hospitals estiguessin "molt per sota del llindar de la seva capacitat" per evitar el col·lapse sanitari i garantir l'atenció d'afectats davant la possibilitat de petits rebrots.

Respecte a la crisi econòmica que ha definit "sense precedents en la nostra història econòmica" el conseller d’Economia ha advertit que "la incertesa està marcada per la durada del confinament i les mesures econòmiques" i que "estem davant un trencament en la cadena de pagaments que encara no s'ha donat però que l'hem d'evitar". El Vicepresident també ha explicat que la Generalitat assumirà finalment el 100% del risc d'impagaments a través de l'Institut Català de Finances per dotar de més liquiditat a les empreses i que el Govern aprovarà demà l'ajornament de l'impost de les begudes ensucrades i del cànon de l'aigua.

D'altra banda, el vicepresident també ha avançat que el Consell Executiu aprovarà aquest dimarts l'ajornament del pagament de l'impost de les begudes ensucrades del primer trimestre i del cànon de l'aigua, així com l'allargament de dos mesos del termini per liquidar l'impost de successions perquè els contribuents tinguin temps de fer els tràmits de notaria i registre, entre d'altres. "Són ajornaments, no hi haurà reducció dels ingressos públics", ha dit.



També ha recordat que el Govern té previst destinar 1.000 milions i ha admès que se n'haurien de "mobilitzar molts més". Així mateix, ha citat els ajuts per valor de 2.000 euros que els autònoms ja poden sol·licitar, amb una partida de 7,5 milions d'euros, que grups de l'oposició com el PSC han criticat per "insuficient".

Pagaments urgents en material sanitari

En la seva intervenció, el conseller d'Economia i Hisenda ha explicat que la Generalitat ha ordenat pagaments urgents en material sanitari - en alguns casos abans de rebre el material en així" ho demana" i que "és molt fluctuant"- per valor de 194,8 milions d'euros. D'aquests, quasi la meitat, 94 milions, es van fer la setmana passada. A preguntes del diputat de Catalunya en Comú Podem David Cid, Aragonès ha detallat que aquest import s'han destinat a bates, bates d'alta protecció, mascaretes FPP2 i de quirúrgiques, monitors, roba de protecció, respiradors i gel antisèptic.

Aragonès també ha demanat una "política valenta" en l'àmbit europeu i ha insistit en una renda bàsica, finançada pel BCE. "No podem sortir d'aquesta crisi amb més desigualtats i això passa perquè siguem més valents. Demanem a l'Estat i a les institucions europees que hi siguin", ha continuat Aragonès.



"Sinó s'activa la solidaritat i la responsabilitat d'un projecte comú, ens pot restar moltes raons en aquells que defensem un europeïsme més federal i que les institucions comunitàries han de servir per millorar la vida de la ciutadania. Ens juguem el futur el projecte europeu", ha subratllat el vicepresident.