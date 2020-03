Aragonès urgeix a l'aprovació dels pressupostos per lluitar contra el coronavirus

El vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda, Pere Aragonès, ha declarat aquest dimecres a Catalunya Ràdio que es necessiten mesures de xoc per poder afrontar els efectes econòmics del coronavirus, i ha asseguray que és "molt millor gestionar la situació actual amb 3.000 milions de sostre de despesa" dels pressupostos del 2020. Segons el conseller d'Economia i Hisenda, encara no se saben quines seran les conseqüències econòmiques com fer uns nous pressupostos, sinó que és millor aprovar els actuals i després fer-ne modificacions. "No podem estar sis mesos funcionant amb els pressupostos del 2017 amb pròrroga", ha reiterat.

El rebuig a frenar la tramitació dels pressupostos d’Aragonès contradiu la posició manifestada aquest dimarts per la portaveu del Govern, Meritxell Budó, que va argumentar que "la situació actual ho canvia tot", durant la roda de premsa telemàtica posterior a la reunió del Consell Executiu Consell. Segons Budó, l'emergència pel covid-19 podria obligar a revisar els comptes. "Tots els escenaris estan oberts", i "si cal replantejarem els pressupostos", va asseverar la consellera de Presidència. Segons Budó, la previsió d'ingressos i la distribució de les despeses es podrien veure alterades per la crisi del coronavirus. Però pel Vicepresident Aragonès refer el càlcul de les previsions d’ingressos i despeses podria comportar sis mesos de retard, per la qual cosa ha apostat per aprovar els actuals que segons Aragonès "permeten disposar de 3.000 milions més al Govern per poder fer front a la crisi actual".



Els pressupostos de la Generalitat estaven en la fase de tramitació al Parlament després de superar la fase d'esmenes a la totalitat. Aquesta tramitació s'ha vist aturada per la paralització de l'activitat parlamentària com a conseqüència de la crisi del Covid-19. L'acord entre els partits del Govern, JxCat i ERC i els Comuns garantien la llum verda als comptes.

Sobre les mesures econòmiques acordades aquest dimarts pel Govern espanyol, Aragonès ha reconegut que "són un pas però no són suficients per contenir el que ens passarà". En aquest sentit, ha recordat qui té la capacitat de donar seguretat jurídica és el Govern espanyol, i des del Govern de la Generalitat han considerat que "les mesures són insuficients" i que cal "ser molt més intensos". Respecte a les declaracions del president espanyol, Pedro Sànchez, qui assegura que el coronavirus "no entén de fronteres", Aragonès ha apuntat que les realitats de cada comunitat autònoma són diferents. "Les solucions homogènies no poden servir. No es tracta de reclamar competències, sinó d'actuacions clares i decidides", ha destacat.

En el cas de la moratòria de les hipoteques, però no pas dels lloguers, el vicepresident ha recordat que la majoria d'impagaments i desnonaments actuals són els vinculats als lloguers, no pas a la propietat. "Quan hi ha paralització de l'activitat econòmica es necessiten mesures molt més ambicioses", ha defensat. Per al conseller, per mantenir la cadena de pagaments, s'han de seguir pagant les nòmines. En aquest sentit, Aragonès aposta per alliberar pagaments als empresaris. "Cal injectar liquiditat a l’economia. I cal asumir els pagaments que es puguin estalviar per pagar les nòmines i necessitats", ha subratllat.



Durant la reunió telemàtica que es va dur a terma aquest dimarts entre la Ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, i la resta de responsables autonòmics en la matèria, van assegurar que estan centrats en el xoc inicial, i que les objectius d'estabilitat, dèficit i regla de despesa "han saltat pels aires". "Calen mesures molt contundents. No és una crisi econòmica com les d'abans, perquè el xoc ve de la salut, no de l'economia", ha insistit.

En aquest sentit, Aragonès ha recordat que el Govern català va activar dijous passat línies de crèdit i va acordar ajornar tots els impostos de la Generalitat "fins que passi l’alarma". Així mateix, han facilitat els Expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTOs). "El contracte queda suspès, però nosaltres seguim pagant a l’empresa l’equivalent a les nòmines. Tenim 4.000 milions d'euros de capacitat contractual", ha assegurat.

Per Aragonès, el Banc Central Europeu (BCE) i la Comissió Europea (CE) han de ser "molt més agosarats en política monetària". Encara que ha reconegut que no es possible fer una injecció directa del BCE a l'economia directa, ha reiterat que el que cal és" fer una injecció directa de deute públic" i que, a partir d'aquesta mesura, les administracions puguin ajudar econòmicament als ciutadans. "Hem de ser tots por conscients que estem en una situació totalment excepcional", ha asseverat. Entre un xoc molt dur en l'economia o un de molt menor, Aragonès ha valorat que cal ser "agosarats i valents" amb les mesures a dur a terme. "Cal que tothom entengui el que suposa el tancament de l’economia".





(Hi haurà ampliació)