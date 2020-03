Torra a Sánchez: "M'importa un rave les fronteres i les banderes, m'importa la salut de les persones"

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha tornat a demanar el confinament total de Catalunya a Pedro Sánchez, després que aquest ignorés la petició del Govern durant l'anunci de les noves mesures d'aquest dimarts: "Insistirem en el confinament total fins que sigui inevitable", ha dit Torra en una entrevista per TV3. Tot i les reticències mostrades per l'Estat, el president, que també ha enviat una carta aquesta tarda per reiterar la seva petició, ha afirmat que el ministre de Sanitat, Salvador Illa, l'ha trucat aquesta tarda i ha assegurat que estudiarien la proposta. Preguntat per les declaracions de Sánchez, qui ha insistit que el virus no era una qüestió "de fronteres ni de banderes", el president català s'ha mostrat contundent en mostrar que aquest no és el rerefons de la seva proposta: "M'importa un rave les fronteres i les banderes, m'importa la salut i la vida de les persones. Necessitem prendre mesures dràstiques".



Tot i haver parlat amb Illa, Torra ha lamentat la incapacitat de comunicar-se directament amb Sánchez i ha insistit en la idea de tancar tant Madrid com Catalunya: "Ambdós territoris haurien de ser confinats. Es tracta d'actuar on hi ha més risc de contagi". El president considera que cada dia que passi sense prendre aquesta mesura "dilatarà" els efectes del confinament a casa de la ciutadania: "Vull recordar les paraules de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durant la reunió de presidents, qui deia que 'se nos mueren a miles'. A Catalunya, se'ns moren a hores".



Pel que fa a la demanda d'aixecar el confinament a la Conca d'Òdena, Torra ha reiterat que aquest no serà necessari si la mesura s'estén a tot el territori català: "El confinament fa que dotem de recursos especials per controlar el focus". El president, però, ha evitat respondre a si està disposat a desobeir la centralització de la gestió de la crisi i prendre mesures pròpies per confinar el país, com ara tallar vies d'accés. El que sí que ha fet és adreçar-se aquest dimarts per carta al cos consular explicant que ha demanat el confinament de Catalunya, emplaçant als cònsols a proposar mesures per evitar la propagació del coronavirus.



Sobre les mesures econòmiques empreses avui des del Govern estatal, Torra ha dit que es mostra atent a la "lletra petita" respecte a com s'injectarà liquiditat a les empreses, quines mesures es prendran pels autònoms i qui podrà acollir-se a la moratòria per no pagar la hipoteca, però ha volgut donar suport a "qualsevol mesura que va endavant". Així mateix, ha demanat a Sánchez que abasteixi de material de protecció a tots els treballadors sanitaris, també als professionals que tenen cura de les persones més desvalgudes.