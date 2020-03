Les ajudes al lloguer, les oblidades del pla de xoc del Govern espanyol

Les mesures econòmiques aprovades avui pel Govern de l’Estat per fer front l’emergència derivada de la crisi del coronavirus han deixat de banda les necessitats de les persones que tindran dificultats per pagar el lloguer a conseqüència de l’aturada de l’activitat laboral i econòmica. El pla de xoc, que ha donat a conèixer el president de l’Executiu espanyol, Pedro Sánchez, incorpora una moratòria en el pagament de la hipoteca davant de la pèrdua d’ingressos o de la feina i l’obligació de les companyies de no tallar els subministraments bàsics en cas d’impagaments, però ignora qualsevol mena d’ajuda de suport per abonar els arrendaments.



Aquesta decisió deixa sense protecció a les persones, normalment de les classes més vulnerables, que no disposen d’habitatges en propietat. Així ho denuncia el portaveu del Sindicat de Llogaters, Jaime Palomera. Des del món empresarial, el Gremi de Restauració de Barcelona també realitza una proposta en aquest sentit i reclama que els establiments puguin ajornar el pagament del lloguer dels locals davant la pèrdua d’ingressos que patiran pel tancament obligat dels negocis.

La manca de concreció política en aquest aspecte es produeix en un entorn d’un augment constant dels desnonaments per l’impagament dels lloguers, especialment a Catalunya. Així, les dades del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) de 2019 mostren que dels 12.446 desnonaments totals executats l’any passat a les famílies i empreses catalanes, un 67,7% (8.427) es justifiquen per no abonar els arrendaments.

Més impagament de lloguers que d’hipoteques

Des del Sindicat de Llogaters, Jaime Palomera, recorda que "la sobrecàrrega financera dels lloguers és molt superior a la de les hipoteques, ja que es generen més impagaments". En aquest sentit, vaticina que a partir del mes d’abril es produirà una "cadena de deutes" perquè el govern central no ha articulat ajuts per esmorteir les dificultats derivades de la crisi del coronavirus. Per aquest motiu, el portaveu de l’entitat critica l’executiu de Pedro Sánchez per la "manca de valentia" per impulsar un decret que permeti suspendre temporalment el pagament del lloguer. "Necessitem frenar el cobrament de les rendes immobiliàries i alleugerir l’asfíxia de la població en un context econòmic paralitzat i amb menys ingressos".



Amb relació a les mesures del pla de xoc presentades pel Govern de l’Estat, Palomera assegura que "apel·lar a la solidaritat de l’arrendador amb l’arrendatari és com deixar en mans de la gent si es confina". En aquest nou escenari, el Sindicat de Llogaters planteja que si l’Administració ha obligat a la reclusió dels ciutadans per la pandèmia sanitària, també ha de decretar que no es recapti el lloguer de treballadors i autònoms que durant aquests dies no reben ingressos.



"Mentre l’economia productiva continua pagant rendes, els arrendataris les segueixen cobrant. Aquí ha d’actuar el Govern", exigeix Palomera. En cas contrari, la previsió del Sindicat de Llogaters és que es registri una allau d’impagaments de lloguer, igual que fa una dècada es va donar amb les quotes de les hipoteques. Respecte a la mesura de facilitar la presentació dels ERTO per part de les empreses, el Sindicat la considera innecessària en les firmes que han declarat beneficis.

Pla de xoc contra el coronavirus

Davant de la crisi del coronavirus, el Sindicat de Llogaters proposa un pla de xoc social, en el qual a més de la suspensió del pagament del lloguer i l’aturada dels desnonaments, s’adquireixi el compromís de paralitzar tots els Expedients de Regulació d’Ocupació temporals o de llarga durada i l’exempció de la quota d’autònoms en els supòsits de vulnerabilitat econòmica.



La mateixa moratòria la formulen des de l’àmbit empresarial. En aquest cas, el Gremi de Restauració de Barcelona sol·licita ajornar el pagament dels lloguers dels establiments de restauració a causa del tancament obligat dels locals. "L’Administració ha de posar sobre la taula mesures per salvar el teixit econòmic", explica el director de l’entitat, Roger Pallerols.



Tot i que el primer tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni, ha anunciat que el consistori no cobrarà les taxes de les terrasses ni els tributs sobre els residus comercials i industrials mentre duri l’estat d’alarma, Pallerols creu que és una iniciativa insuficient, ja que "els efectes aniran molt més enllà d’aquest període i s’estendran durant tot l’any 2020".

Carències impositives

El Gremi insta l’Ajuntament de Barcelona a què reformuli els seus pressupostos perquè, atesa la solució extraordinària, no pot comptar amb el volum d’ingressos previstos. Dins d’aquesta revisió, Pallerols aposta per la necessitat que els empresaris de la restauració gaudeixin d’una carència de sis mesos en els tributs que graven l’activitat econòmica. La recaptació d’aquest impost correspon al govern municipal de la capital catalana. "El 2020 serà un any perdut pel sector i els poders públics han de fer el possible per socialitzar les pèrdues", precisa Pallerols.



Malgrat les carències que denuncien en el pla de xoc anunciat pel Govern espanyol, entitats com el Sindicat de Llogaters i la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca recorden que la pressió popular i la mobilització a les xarxes socials han fet possible que en poc més de 48 hores s’hagin articulat accions com la moratòria en el pagament de les quotes de les hipoteques i la garantia que els ciutadans no patiran talls en els subministres de llum, aigua i gas.