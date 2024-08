El Govern confirma els primers contactes amb ERC i Comuns pels pressupostos de l'any que ve

Després de renunciar als comptes elaborats pel Govern d'ERC i pactats amb el PSC, la portaveu i consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha confirmat que ja s'han iniciat els primers contactes amb ERC i Comuns com a "socis preferents" per aprovar els pressupostos de l'any que ve. L'Executiu de Salvador Illa preveu enviar-los al Parlament a principis de novembre per tenir-los "a punt" l'1 de gener del 2025.

En la roda de premsa posterior a la reunió del Consell Executiu d'aquest dimarts, Penaque també ha confirmat la trobada del Govern al Monestir de Poblet divendres i dissabte, tal com ha avançat Públic, i ha acabat de completar l'estructura del sottogoverno.

Segon fonts coneixedores de la trobada, l'arribada dels consellers s'anirà produint aquest divendres minuts abans de les 10 del matí, hora en què està prevista l'arribada del president de la Generalitat, Salvador Illa. El president serà rebut per les autoritats, entre elles les locals i monacals, amb el nou abat del monestir de Poblet –nomenat a l'abril-, Rafel Barruè Broch, al capdavant i també es preveu la presència de l'alcalde de Vimbodí i Poblet, municipi en què es troba l'important monestir de l'ordre del Cister, i president del Consell Comarcal de la Conca de Barberà, Joan Canela. La trobada durarà fins dissabte a migdia i es clourà a les dues després d'un aperitiu de tancament.



Entre les principals hi haurà el paquet de mesures contra la sequera, l'impuls del nou finançament, la preparació dels pressupostos de la generalitat per al 2025, la remodelació de la cúpula dels Mossos -amb el major Josep Lluís Trapero com a director general de la Policia, tal i com es va anunciar aquest dilluns- i altres temes claus com les polítiques d'habitatge, el traspàs i millora de Rodalies i l'impuls d'un nou pla de millora dels barris més degradats de Catalunya. Però la trobada de Poblet anirà més enllà i es traçarà una àmplia exposició d'objectius i resum de situació, departament per departament, que farà cada conseller i consellera titular dels diversos àmbits.

Durant la roda de premsa, la portaveu del Govern ha detallat que l'Executiu de Salvador Illa ha aprovat iniciar l'elaboració del Pla de Govern que estableix tres línies d'actuació fixant algunes de les prioritats del Govern com ara l'assoliment del finançament singular, el "lideratge" de Catalunya en la transició verda i la lluita contra la violència masclista. Els tres eixos del pla són un autogovern "efectiu", els serveis públics de "qualitat" i una nova industrialització "verda".

Els pressupostos, "prioritat fonamental"

Penaque ha assenyalat que els nous comptes han de fer possible poder desplegar els "acords" que vanpermetre iniciar la legislatura i "fer front als reptes de país". "Són la prioritat fonamental" del Govern i ha assegurat que volen assegurar-se que Catalunya té "uns pressupostos per desenvolupar no només els acords amb ERC del pacte d'investidura sinó també els prinicpals reptes del país".

Tot i això, no ha aclarit si l'equip de Romero es basarà en els pressupostos fallits del 2024, que finalment no van prosperar. "Pot servir de base, però el que marcarà la negociació són els acords a què hem arribat amb ERC i els Comuns", que volen complir "lletra per lletra", ha destacat la consellera.

Preguntada sobre el marge de dèficit amb què treballarà l'executiu socialista per elaborar els pressupostos del 2025, la portaveu ha assenyalat que preveuen tenir-ne detalls "en 15 dies". L'elaboració dels comptes, ha afegit, "ocuparà tota l'activitat del Departament d'Economia".