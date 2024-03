Els comuns rebutgen el pressupost de Barcelona pel "bloqueig" de Collboni a un govern municipal conjunt

Les bases de Barcelona en Comú han decidit votar no als pressupostos del PSC si l'alcalde de la capital catalana, Jaume Collboni, manté el "bloqueig a formar un govern majoritari d'esquerres", segons ha anunciat el grup a la xarxa social X. "Barcelona no vol un govern que miri a la dreta, necessita un govern capaç d'impulsar polítiques de futur", ha reblat la formació a la mateixa entrada. D'aquesta manera, el pressupost de Collboni no té ara com ara prou vots per tirar endavant, quan falten tres dies perquè els comptes públics arribin al plenari. El socialista només disposa del deu vots del seu grup i dels cinc d'ERC, un total de quinze, lluny dels vint-i-un mínims que necessita per superar el tràmit.

El Plenari de Barcelona en Comú s'ha reunit aquesta tarda a l'Espai Bonnemaison per analitzar el moment polític actual amb la mirada posada en la votació dels pressupostos municipals presentats pel govern del PSC, que tindrà lloc el pròxim 22 de març. Després d'un ampli període de debat al conjunt de l'organització, el Plenari de BComú ha acordat àmpliament aquest vespre (165 a favor de votar NO als pressupostos, 5 en contra i 5 blancs) que el grup municipal dels comuns voti 'No' als pressupostos 2024 del govern de Collboni al Ple de l'Ajuntament d'aquest divendres.

En concret, la pregunta plantejada al Plenari ha estat: "En cas que el PSC mantingui la seva negativa a acordar un govern progressista ampli abans del Plenari Municipal del 22 de març, dones el teu suport a la decisió de votar en contra dels pressupostos municipals de 2024?".



El plenari de BComú ha descartat majoritàriament "un xec en blanc als pressupostos de l'alcalde Collboni, després de 9 mesos de plantejar-li propostes programàtiques que no han rebut resposta i el rumb cap a la dreta del govern del PSC", segons els comuns que acusen a Collboni que en aquest temps ha desfet projectes emblemàtics del mandat d'Ada Colau, molt apreciats per la ciutadania, com per exemple l'eliminació del servei de cures VilaVeïna, el fre als eixos verds, les noves traves en la connexió del tramvia per la Diagonal i, a més, la manca de fermesa necessària per limitar l'arribada de creuers, els pisos turístics o mantenir la prohibició de més hotels al centre de Barcelona.

Pels comuns és evident que, "per defensar un model de ciutat on les barcelonines siguin al centre front els especuladors, és necessari un govern progressista ampli". Els comuns recorden que això és el que ha defensat sempre BComú, "tant en campanya com des de que vam fer confiança a Jaume Collboni, com a mal menor, perquè fos l'alcalde de Barcelona i evitar així un govern de dretes a la ciutat com el que representava Xavier Trias, que es va presentar a les eleccions municipals de maig de 2023 deixant clar que volia desfer tota l'obra de govern de l'alcaldessa Ada Colau".

BComú no comparteix que "el PSC demani als grups de l'oposició que li aprovem uns pressupostos sense abans haver pogut parlar de les polítiques i de quin model de ciutat defensen les mateixes". El model de ciutat depèn "de les aliances que triï l'alcalde", asseguren, i BComú "no està disposada a córrer el risc de què qüestions bàsiques per la ciutadania, com la regulació del preu del lloguer o la reserva del 30% d'habitatge protegit, s'acabin acordant amb la dreta i sota la pressió dels grans poders econòmics".