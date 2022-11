El Govern confirma que l'impost als creuers començarà a aplicar-se el 2023 

L'impost sobre les emissions dels creuers que arriben als ports catalans començarà a aplicar-se el 2023 si finalment s'aproven els pressupostos de la Generalitat per al pròxim any. Així ho ha anunciat la consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà, en una entrevista a Catalunya Ràdio, on ha matisat que el nou tribut estarà basat en el principi "qui més contamina, més paga".

Jordà ha assegurat que el seu Departament, juntament amb el d'Economia, ja tenen "molt avançat" el desplegament del nou impost i ha remarcat que en cap cas limitarà l'entrada de creuers. Així mateix, la consellera també ha anunciat que els comptes de l'any vinent preveuen mantenir congelades les tarifes del tribut sobre les emissions de CO2 dels vehicles de tracció mecànica, una de les mesures que va aprovar l'Executiu per tal de pal·liar els efectes econòmics de la guerra a Ucraïna.

En relació amb els impostos, Jordà també ha explicat que estan treballant en un tribut sobre les activitats econòmiques més contaminants, però no ha concretat quan preveuen posar-lo en marxa, tot i que la "vocació" és que sigui també el 2023.

L'impacte ambiental dels creuers

El model turístic que promouen els creuers és un dels més qüestionats a Barcelona pel seu impacte ambiental i els perjudicis que genera sobretot als veïns de Ciutat Vella. Els grans vaixells de passatgers que passen per la capital catalana son molt contaminants. Així ho demostra un estudi de l'associació mediambiental alemanya Nabu, que conclou que les companyies navilieres fan promeses i anuncis de compromisos climàtics, però a l'hora de la veritat fan molt poc per millorar la situació. Entre les més contaminants trobem MSC, Costa Cruceros i Royal Caribbean, justament les que més pes tenen al Port de Barcelona.

Segons l'organització ecologista, pràcticament no han donat passos per reduir les seves emissions, un fet que contribueix a mantenir l'elevadíssima contaminació de la infraestructura catalana, que segons un estudi del 2019 era el port més contaminant d'Europa.