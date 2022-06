El Govern demana al COE que avali una candidatura en solitari de Catalunya pels Jocs d'hivern

El Govern demana que es valori "l’opció de presentar una candidatura catalana" als Jocs Olímpics d’Hivern. La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, ha assegurat en una entrevista a Catalunya Ràdio que ja estan mantenint converses "informals" amb el Comitè Olímpic Espanyol (COE) al respecte. L’executiu català veu la proposta conjunta amb l’Aragó "en un punt de no retorn". El COE ja va apuntar a aquesta possibilitat tot i que encara no ha concretat res.

Vilagrà obre la porta a presentar candidatura pel 2034

"Ho veig dificilíssim", ha dit Vilagrà sobre tirar endavant la proposta amb l'Aragó. La consellera ha defensat que Catalunya pot presentar pel 2030 una candidatura "competitiva i potent" col·laborant amb altres estats. No ha descartat, tampoc, que en puguin presentar una per als jocs del 2034. "Sempre estem disposats a col·laborar al màxim", ha afirmat Vilagrà, que no ha concretat quan el COE podria decidir.

Malgrat considerar que hi ha "un consens ampli territorial" per celebrar els JJOO d’Hivern a Catalunya, Vilagrà ha assegurat aquest dimecres que consultaran la ciutadania afectada. "La ciutadania del Pirineu decidirà sobre aquest projecte", ha remarcat. La consulta estava prevista pel 24 de juliol, però a finals de maig el Govern va anunciar que l'ajornava davant la incertesa que rodeja la candidatura.