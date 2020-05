El Govern dona per fet que el Camp de Tarragona, l'Ebre i l'Alt Pirineu-Aran passaran a fase 2 el 25 de maig

L'endemà que el Ministeri de Sanitat donés llum verda per passar a la fase 1 a les regions sanitàries Lleida, Girona, Catalunya Central, el Penedès i el Garraf, i que aprovés una fase 0 avançada per Barcelona i l'àrea metropolitana, la consellera de Salut, Alba Vergés, ha donat per fet en preguntes a Públic que el Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i l'Alt Pirineu-Aran -les primeres regions que van passar a fase 1- progressaran a fase 2 el 25 de maig. Les dades epidemiològiques als tres territoris són molt positives, i és per això que des del Govern proposarien aquest canvi a l'Estat espanyol. D'altra banda, Vergés i la consellera Presidència, Meritxell Budó, han afirmat que el Govern rebutja l'ampliació de l'estat d'alarma d'un mes que ha proposat aquest dissabte el president espanyol, Pedro Sánchez, si es manté la recentralització de competències.

La també portaveu de la Generalitat ha lamentat que no s’hagi acceptat el pas a la fase 1 del Baix Montseny i ha afegit que seguiran insistint. En aquest sentit, Vergés ha reiterat que la proposta es va dur a terme tenint en compte la realitat territorial i epidemiològica de la zona, i espera que en poques setmanes l’Estat accepti la seva proposta.

Així mateix, Budó ha remarcat que la importància de l'ús obligatori de la mascareta en espai públic, però ha lamentat que el Ministeri de Sanitat encara no s'hagi pronunciat al respecte. Tot i això, ha anunciat que el president de l'Executiu català, Quim Torra, remarcarà la importància d'aquesta mesura, així com la necessitat de tornar les competències a les comunitats autonòmes que ho requereixin en la reunió de presidents autonòmics que tindrà lloc aquest diumenge.

Així mateix, la consellera ha explicat que el Torra ha encarregat al Procicat una proposta concreta pel desconfinament per a les escoles, casals, colònies i casals d'estiu. Segons Budó, aquest pla estarà disponible la setmana següent. Tot i això, Budó ha recordat que les escoles no es poden obrir fins la fase 2, situació que de moment no té cap regió sanitària catalana però "que sí es poden abordar en dies o setmanes" i és per això que han iniciat els tràmits.

"És un escàndol majúscul que després de dos mesos que no hagin cobrat perquè el Govern espanyol no hagi fet la seva feina i no hagi resolt els ERTO"

La consellera ha explicat que ja s'ha validat el pla de Treball per la reactivació econòmica i la protecció social, a partir de la qual es pretén estimular els sectors en creixement, crear més ocupació i potenciar la sostenibilitat i instaurar mesures d'emergència per minimitzar l'impacte de la crisi de la Covid-19. Així mateix, ha exigit al Govern espanyol que pagui les prestacions socials als treballadors que han patit un Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) i que encara no han cobrat compensació. "És un escàndol majúscul i és absolutament inacceptable que després de dos mesos que no hagin cobrat perquè el Govern espanyol no hagi fet la seva feina i no hagi resolt els ERTO", ha denunciat. En aquest sentit, ha reclamat que augmentin els recursos humans que treballen per resoldre els ERTOS - uns 300.000 segons ha especificat la consellera- i que es millorin els recursos telemàtics.



Per la seva part, la consellera Vergés ha celebrat la millora de xifres dels darrers dies: aquest dissabte hi ha 299 persones ingressades a UCI per la Covid-19 respecte a les 423 ingressades per altres patologies. "Això no passava des del mes de març i és una bona notícia", ha assenyalat, i ha afegit que totes les regions sanitàries estan en tendència decreixent. Tot i que la tendència sanitària és bona, Vergés ha recordat que la fase de desconfinament que "no serà curta i que caldrà paciència". "Sobretot depèn de la gent, de l'esforç i de la solidaritat que hem sabut demostrar en períodes de confinament total", ha declarat.

Respecte a l'obetura de les piscines, Vergés ha respost a preguntes a Públic que si les tendències sanitàries continuen a aquest ritme, la fase 3 arribarà a la majoria dels municipis i compta amb la col·laboració del món municipal per s’obrir aquestes piscines, seguint el marge de seguretat de cara a l'epidèmia i tenint en compte les realitats de cada territori.

Per la seva banda, el conseller de l'Interior, Miquel Buch, ha especificat les tres mesures que estan treballant per incloure al Pla de Procicat. La primera inclou una sèrie d'indicacions per garantir la seguretat i els drets fonamentals de les manifestacions, en les quals la Generalitat donarà indicacions de com manifestar-se tenint en compte els elements de protecció davant de la Covid-19. El pla del Procicat també tramita mesures perquè les persones que visquin en municipis en Fase 1 puguin fer esport més enllà del seu terme municipal. Per últim, els municipis de menys de 5.000 habitants que estiguin en fase 1 també podran obrir els mercats ambulants sense limitacions per tipologia de producte ni limitacions per nombre de parades.