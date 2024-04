El Govern envia el requeriment a l'Estat per reclamar que el topall del lloguer combini l'índex català i l'espanyol

El Govern ha enviat aquest divendres el requeriment al govern espanyol per reclamar que l'aplicació del topall del preu del lloguer combini l'índex espanyol i el català. En el cas que el Ministeri d'Habitatge i Agenda Urbana no donés resposta en un termini màxim d'un mes i un dia, la consellera de Territori, Ester Capella, podria portar el cas als tribunals, amb l'obertura d'un procés contenciós administratiu a l'Audiència Nacional.

El requeriment, al qual ha tingut accés l'ACN, està firmat pel secretari general del departament de Territori, Joan Jaume i Oms, i reclama al Govern espanyol que esmeni la resolució amb la que va aprovar el sistema estatal d'índex de preus de lloguer. Amb aquesta referència homogèmia per a tot l'Estat, es vulneren les previsions de la pròpia llei d'habitatge espanyola, segons alerta el Govern.



En l'escrit enviat, Territori recorda a l'Estat que la seva normativa obliga a tenir en compte els índex i les peculiaritats que poguessin existir a les comunitats autònomes, com per exemple a Catalunya. "La resolució objecte de requeriment vulnera clarament les previsions normatives en les que precisament es fonamenta, al no preveure ni mencionar els índex o tres sistemes autonòmics de referència, suposant una evident invasió competencial en matèria d'habitatge", s'especifica en el document.



El Govern considera que la resolució del Ministeri d'Habitatge vulnera l'ordenament jurídic i que, per tant, podria ser anul·lada als tribunals si l'executiu espanyol no l'esmena abans.

La voluntat definitiva del Govern és que el límit es marqui amb l'índex català quan l'índex autonòmic se situï dins del rang establert per l'índex estatal (entre l'inferior i el superior), però que que quan l'índex català quedi fora del rang establert per l'estatal, s'apliqui el superior o inferior de l'estatal que sigui més proper.