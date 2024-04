L'Institut de Recerca Urbana de Barcelona presenta Reviu, un portal col·laboratiu de ressenyes de pisos de lloguer

Promoure la transparència i la informació entre persones llogateres i propietàries d'habitatges en lloguer i no dependre només de la informació dels anuncis que les immobiliàries pengen als grans portals com Idealista o Servihabitat. A grans trets, aquest és el gran objectiu de Reviu, el portal col·laboratiu de ressenyes de pisos de Barcelona que ha posat en marxa l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona (IDRA), juntament amb el Sindicat de Llogateres.

Tal com detalla l'IDRA, es tracta d'una plataforma online amb informació sobre la comunitat de veïns, la zona, el propietari i la immobiliària. Tot de forma anònima. Segons expliquen, a diferència del que passa amb la resta de béns i serveis, amb l'habitatge hi ha una enorme opacitat pel que fa a les opinions dels anteriors llogueters, que podrien ser de molta utilitat per als nous: com quant pagava l'anterior persona, si li van tornar la fiança o quin tracte va rebre.

El portal, associat amb el cadastre, permet cercar adreces a Barcelona i veure les ressenyes que altres persones usuàries han deixat, amb la següent informació: qualitats del pis (llum, temperatura, soroll, serveis i manteniment), preu del pis, tracte de la immobiliària i/o del propietari, comunitat de veïns i condicions de l'escala (quin perfil de persones hi viu, si hi ha pisos turístics, etc.), zona i serveis pròxims.

El portal també comptarà amb una pàgina complementària amb recursos pràctics, consells i vídeos explicatius sobre tot tipus d'informació relativa al lloguer d'habitatges a Barcelona: des de "què implicarà la nova llei de regulació del preu dels lloguers" fins a "tot el que has de saber per buscar pis a Barcelona".

L'objectiu de Reviu és promoure la transparència i la informació entre persones llogateres i propietàries d'habitatges en lloguer, assegurant el compliment de les normatives actuals i contribuint a la no especulació dels preus ni a abusos de cap mena.

Una campanya de micromecenatge

Els impulsors han posat en marxa una campanya de micromecenatge a través de la plataforma Goteo per finançar el projectem dirigit a persones que viuen a Barcelona. Tal com detallen, l'articulació d'aquesta aplicació digital pionera amb els actors locals permetrà generar una nova comunitat digital, amb un model de governança compartit, que transformarà la relació amb l'habitatge i la ciutat.

Apunten que en els darrers anys han estudiat el mercat de lloguer i han descobert problemes molt greus. Per exemple, que quan no hi ha tracte directe amb el propietari i ha intermediació d'una immobiliària, hi ha més possibilitats que augmenti el preu; o que el 59% de les cases pateixen almenys tres problemes (mal aïllament tèrmic, necessitat de reformes, i humitats i finestres en mal estat) que ningú resol.