El Govern espanyol accepta la unificació en una sola regió sanitària de Barcelona i les zones metropolitanes

El Govern espanyol ha acceptat la proposta de la Generalitat i ha decidit unificar les regions sanitàries de Barcelona i les dues metropolitanes, de manera que es permetrà la mobilitat entre elles a partir de dilluns. En una compareixença conjunta del ministre de Sanitat, Salvador Illa, i el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, també han ratificat la proposta del Departament de Salut sobre els canvis de fase. Així doncs, dilluns entraran en fase 2 Catalunya Central, Girona i l'Alt Penedès i el Garraf, mentre que les regions sanitàries de Lleida i les metropolitanes continuaran a la 1.



Illa ha remarcat el treball coordinat amb les comunitats autònomes per avançar en la desescalada i, pel que fa a la proposta de la Generalitat d'unificar les regions metropolitanes, ha dit que l'han acceptat "com no podia ser d'altra manera", i per això a partir de dilluns "la mobilitat estarà permesa".



El ministre ha apuntat que "les dades són bones" i això permet anar avançant en el desconfinament. Al conjunt de l'Estat, tots els territoris estaran a partir de dilluns en fase 2 menys l'àrea metropolitana de Barcelona, Lleida, la Comunitat de Madrid i el conjunt de Castellà i Lleó, a excepció de la comarca del Bierzo. A més, passen a fase 3 les illes de Formentera, a les illes Balears, i el Hierro, la Gomera i la Graciosa, a les illes Canàries, que van entrar a la fase 1 abans que la resta del territori.



El Departament de Salut no va demanar que Lleida passés a la fase 2 la propera setmana després del brot que s'hi va localitzar fa uns dies, que afectava treballadors de diferents empreses alimentàries i un grup de 20 persones que va assistir a una festa d'aniversari. Segons les dades de Salut, el dia 11 de maig, la taxa d'incidència acumulada en set dies a Lleida era de 12,1 casos per 100.000 habitants, mentre que en data del 22 de maig era de 42,7 casos per 100.000 habitants. Simón ha qualificat aquest episodi, igual que d'altres que han succeït a l'Estat, de "petits brots" que el sistema sanitari ha pogut detectar i controlar, i per això no hi hauria transmissió comunitària.