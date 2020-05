El Govern espanyol aprovarà estendre els ERTO fins al 30 de juny després de pactar amb sindicats i patronal

El Govern espanyol ha anunciat aquest divendres després del Consell de Ministres el seu acord amb els agents socials per ampliar fins al 30 de juny el període en què empreses afectades per la crisi del coronavirus puguin recórrer a Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO). El Consell de Ministres d'aquest divendres ha aprovat la pròrroga de l'estat d'alarma fins al 24 de maig, després d'obtenir llum verda per part de Congrés dels Diputats el dimecres. No obstant això, l'acord sobre els ERTO encara no ha estat aprovat pel Govern, i es preveu que arribi al Consell de Ministres de dimarts que ve.



La ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, ha comparegut aquest divendres en roda de premsa des del palau de la Moncloa per celebrar l'acord assolit amb els sindicats i la patronal, "un pacte equilibrat" per al qual totes les parts han treballat durant dies, i en què totes han assumit cessions. "Totes i tots cedim, però caminarem juntes", afirmava Díaz, elogiant els agents socials: "Estan sempre a l'altura de les circumstàncies", "han treballat pel bé d'aquest país", "han fet possible el que crec que aquest país esperava ".



Els empresaris s'havien mostrat molt reticents a algunes d'aquestes mesures, i després de les complexes negociacions de dijous finalment han ratificat el principi d'acord avançat per Público al voltant de mitjanit, com també ho han fet els sindicats.



A més, l'Executiu i els agents socials han acordat vetar que les empreses que s'acullin a aquests expedients puguin repartir dividends amb relació a aquest període fiscal, a més d'impedir que s'hi acullin les empreses que tinguin les seves seus fiscals en paradisos fiscals. En el cas que les empreses que s'hagin acollit a ERTO decideixin repartir dividends hauran de tornar a l'erari públic les prestacions de les que s'hagin beneficiat per cadascun dels seus treballadors.



I, amb la vista posada en la tornada a l'activitat, la ministra de Treball ha anunciat que el mecanisme de validació per als sectors que necessiten ajuda més enllà de l'estat d'alarma serà mitjançant una "comissió tripartita", els acords de la qual validar el Consell de Ministres. "Es ponderarà en quina situació es troba cada sector", ha afirmat, concretant que la comissió tripartita -Govern, sindicats i patronal- es reunirà dos dimecres de cada mes per analitzar les necessitats de cada un dels sectors.