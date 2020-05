El Congrés prorroga un estat d'alarma modificat pels grups i amb menys suports que mai

Quinze dies més per un estat d'alarma que perd solidesa, però que resisteix malgrat els esdeveniments dels últims dies. El Congrés ha autoritzat la pròrroga de l'alarma amb 178 vots a favor, 97 abstencions, 75 vots en contra i diverses esmenes presentades pel PNB i amb el suport de la majoria de la Cambra.



El debat d'aquest dimecres al Congrés marca una fita important de cara al futur dels suports parlamentaris de l'Executiu a l'hora de gestionar la pandèmia i les seves conseqüències econòmiques i socials. El PP abandona definitivament als de Pedro Sánchez i, no sols es baixa del carro del 'sí', sinó que avança que en la següent sessió plenària, en principi, votaria en contra.



Els 89 diputats que perd el Govern amb el canvi de posició dels de Pablo Casado representen una 'sagnia' que se suma a les fuites graduals de vot que ha experimentat al llarg d'aquest últim mes i mig l'estat d'alarma. La primera pròrroga es va concedir amb 321 vots a favor (gairebé el 92% de la Cambra), la segona i la tercera amb 270 i 269 respectivament (una mica més del 77%); la quarta (178 vots), encara que encara supera la barrera psicològica de la majoria absoluta, ja no arriba al 51%.



Tot i això, el Govern espanyol, no s'ha quedat quiet davant la pèrdua de suports, i alhora que es quedava sense els vots del PP i que veia als de Gabriel Rufián endurir la seva posició, consolidava el suport del PNB i arrossegava al 'si' els 10 diputats de Ciutadans. Els números de Sánchez al Congrés amaguen algunes coses i, encara que l'estat d'alarma del president surt per quarta vegada victoriós de l'hemicicle, aquesta ocasió no s'assembla en res a les anteriors.



D'una banda, la feblesa parlamentària de l'Executiu l'ha forçat a acceptar la modificació substancial d'alguns criteris de l'estat d'alarma. Els socialistes han acceptat les esmenes del PNB (que van condicionar el seu suport al fet que tiressin endavant les seves propostes de resolució) i, amb la nova pròrroga, les comunitats podran celebrar eleccions, els presidents de les autonomies seran els encarregats d'aplicar les mesures durant la desescalada i els denominats enclavaments es regiran pel territori que els circumdi, i no per aquells als quals pertanyen des del punt de vista jurisdiccional.



A més, el Grup Basc, molt rellevant al Parlament després dels passos del PP i ERC, ha aprofitat el debat d'aquest dimecres per apuntar algunes possibles propostes de cara a la pròxima pròrroga de l'estat d'alarma, i ha instat a Sánchez a "preparar" des de ja "el terreny per als acords" als quals haurà d'arribar d'aquí 15 dies.

Els partits del 'sí que' esbronquen a Sánchez

Si els partits del 'no' s'han mostrat durs amb l'actitud del Govern estatal a l'hora de recaptar suports per prorrogar l'alarma, els de l'abstenció, i fins i tot alguns que han votat a favor, no han estat una excepció. Les diferents posicions a l'hora de votar reflecteixen actituds diferents dels partits respecte a l'estat d'alarma i la seva necessitat per lluitar contra el coronavirus, però els seus discursos no deixen dubtes que la majoria de forces de la Cambra no estan satisfetes amb el treball de l'Executiu en les negociacions.



"Cal cuidar el bloc que va permetre la investidura. Aquest camí és de curt recorregut", va advertir el portaveu de Más País al Congrés, Íñigo Errejón, a Sánchez sobre l'acord amb Cs. "Aquest Govern ha negociat molt poc i tarda amb aquells partits que contribuïm a constituir-lo. Votarem a favor per respecte a les més de 25.000 víctimes", afegia el portaveu de Compromís, Joan Baldoví.



"En comptes de dialogar amb les forces sobiranistes que li donem suport, vostès negocien amb la dreta tramuntana. Discrepem en el com però estem d'acord que l'estat d'alarma ha de continuar", lamentava Néstor Rego, portaveu del BNG a la Cambra Baixa. L'estat d'alarma sobreviurà, com a mínim, fins al 24 de maig, i el Govern espanyol ja té intenció de tornar a sol·licitar una altra pròrroga. La sensació de feblesa que l'Executiu espanyol ha deixat en el debat d'aquest dimecres podria amenaçar el futur de l'alarma en futures votacions.