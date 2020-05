El líder del PP, Pablo Casado, ha anunciado que su formación se abstendrá y no votará en contra de prorrogar por cuarta vez el estado de alarma. Pese a que el conservador ha guardado el sentido de su voto hasta el final, la decisión de los populares ya no era clave para sacar adelante la prórroga del estado de alarma después de que el Gobierno cerrara un acuerdo con Ciudadanos y otro con el Partido Nacionalista Vasco (PNV).

"Su nueva geometría variable le ha llevado a comprometerse con estas actuaciones", ha dicho Casado respecto al acuerdo que ha alcanzado el Gobierno con Ciudadanos, que se compromete a estudiar la desvinculación de los ERTEs y las ayudas a autónomos y Pymes del estado de alarma, una petición que había trasladado el líder del PP. "Le dije anteayer que no podíamos apoyar esta prórroga del estado de alarma y hoy no la vamos a apoyar", ha reiterado.

Asimismo, Casado se ha mostrado a favor de las medidas consensuadas con ambos partidos, de ahí el sentido de su voto, que incluyen mejora la cogobernanza con las autonomías y adaptar las actuaciones contra la pandemia a la legislación ordinaria. Sin embargo, ha advertido al Ejecutivo de colación de que dentro de 15 días su voto no será el mismo, y su formación votará en contra. "Usted es el caos", le ha dicho al presidente Sánchez.

En un discurso cargado de reproches, el jefe de la oposición le ha espetado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: "Usted dice que no tiene plan B, lo cual es una tremenda irresponsabilidad. Lo que dudo es que alguna vez tuvo un plan A. El caos es usted y exige mantener poderes a diferencia de los demás países desarrollados. España no puede seguir viviendo en la excepción constitucional".

Casado ha citado una frase de un artículo de Manuel Aragón en El País donde advierte de que "la situación de excepción no permite el establecimiento de una dictadura constitucional. "Esto no lo digo yo, lo dice Manuel Aragón, que fue magistrado del Tribunal Constitucional a propuesta de su partido", le ha espetado intencionadamente el conservador. "Nuestra Constitución establece que el estado de alarma no puede suspender ningún derecho fundamental, pero usted ha sobrepasado esta limitación reiteradamente, lo que nos ha situado en un estado de excepción encubierto", ha proseguido.

Sin embargo, los expertos en derecho constitucional consultados por Público aseguran que el estado de alarma es el mecanismo adecuado para una situación como la actual. Dichos expertos señalan que si el Congreso denegase la prórroga de la declaración del estado de alarma, el Gobierno dejará de tener el control de las medidas sanitarias para luchar contra la pandemia y se quedará sin cobertura legal para limitar los movimientos de los ciudadanos y decidir qué actividades económicas pueden llevarse a cabo.

Por su parte, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha amagado con realizar una moción de censura el Ejecutivo con el fin de "retratar" al resto de formaciones de la oposición. "No descarto que sea necesaria una moción de censura", ha dicho. Para proponerla se necesitan 35 diputados y Vox tiene 52.