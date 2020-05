Pablo Casado ha dado el último paso en su confrontación contra el Gobierno —que hasta ahora se había limitado al campo de la dialéctica— y ha tomado a una decisión de no retorno. Tras iniciarse la desescalada por el descenso diario en el número de personas contagiadas y fallecidas a causa del coronavirus, el líder del PP ha asegurado que ya no ve necesario que se prorrogue el estado de alarma. "A día de hoy, con la información que tenemos, no podemos apoyar esa prórroga", ha señalado este lunes en una entrevista en Onda Cero.

"No es ninguna amenaza vaga. Es una decisión firme", señalan fuentes de la dirección popular en conversación con Público. Las mismas fuentes apuntan a que el conservador se abstendrá —aunque también destacan que voces de peso apuestan directamente por el 'no', una posición menos compartida en el partido—lo que no impedirá al Gobierno sacar la prórroga adelante pero sí les permite lanzar un mensaje que consideran "muy importante" a su electorado, que, a su juicio, les exigen que sean "más contundentes".

Hasta ahora, el conservador ha lanzado numerosos reproches al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llegando a instrumentalizar el número de fallecidos por la enfermedad para responsabilizar al Gobierno. Su insistencia en los crespones negros, en las solemnes declaraciones de luto, en las banderas a media asta, las corbatas negras y los monumentos a los fallecidos han sido un recordatorio constante en sus intervenciones en el Congreso.

El líder de la oposición lleva semanas insistiendo en que el número de contagios y fallecidos es mucho mayor del que proporciona el Gobierno —pese a que esta información les llega al Ministerio de Sanidad a través de las comunidades autónomas— y este lunes ha llegado a sugerir que el Ejecutivo central no los hace porque no los quiere conocer realmente. Un argumento en el que coincide con Vox. La formación de extrema derecha ya votó en contra de las dos últimas prórrogas del estado de alarma y este miércoles hará lo propio.

EL Gobierno insiste en que "no hay plan B. El plan B es el plan A. El plan A es el estado de alarma", zanjó Sánchez en una comparecencia el pasado sábado. "Es imprescindible en la complejísima fase de desescalada", expuso, por su parte, el ministro de Sanidad, Salvador Illa. El PP no lo ve del mismo modo y cree que sí que hay fórmulas para mantener al país confinado que no pasen por el estado de alarma.

"El plan B son los test masivos, la protección garantizada a todos los trabajadores, que puedan salir a la calle, y medidas inmediatas en materia social y económica", ha dicho Casado sin concretar mucho más. A su juicio, Pedro Sánchez "está deseando que se le deje de apoyar".

PP y Cs plantean "dudas jurídicas" sobre la prórroga

Tanto el Partido Popular como Ciudadanos creen que Sánchez está aprovechando el estado de alarma para blindarse y creen que no es necesario que esta situación de excepcionalidad continúe en esta nueva fase de desescalada. Asimismo, ambas formaciones tachan de "amenaza" que el jefe del Ejecutivo condicione los ERTEs y las ayudas a los autónomos a dicha prórroga.

Los conservadores creen que la legislación ordinaria ofrece mecanismos para mantener el mando único o limitar la movilidad de la población sin necesidad de recurrir a este instrumento constitucional y citan varias leyes en conversación con este diario. La Ley Orgánica 3/1986 de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, la Ley 14/1986 General de Sanidad y la Ley 33/2011 General de Salud Pública.

Sin embargo, expertos constitucionalistas apuntan en la dirección contraria, como recoge Infolibre, y señalan que si el Congreso deniega la prórroga de la declaración del estado de alarma, el Gobierno dejará de tener el control de las medidas sanitarias para luchar contra la pandemia y se quedará sin cobertura legal para limitar los movimientos de los ciudadanos y decidir qué actividades económicas pueden llevarse a cabo.

Según el citado medio, ningún experto en la materia constitucional considera que con las leyes citadas por el PP (y tampoco con la ley de Protección Civil y la de Seguridad Nacional a la que que el líder del PP aludió este lunes) el Gobierno pueda mantener el mando único y el confinamiento de la población. En ese caso, la decisión pasarían a ser competencia de las comunidades autónomas, que no tendrían que consensuar medidas.

Arrimadas es menos concreta y este lunes ha anunciado que mantendrá una conversación con Sánchez en la que le planteará una hoja de ruta al Gobierno para salir de la situación de excepcionalidad. "Propongo que sin prisa y sin pausa se defina ya la salida del marco jurídico de este estado", ha señalado en rueda de prensa con los periodistas.

División entre los barones del PP sobre el 'sí' de su formación al estado de alarma

Asimismo, son varios los barones del PP que se oponen a esta prórroga del estado de alarma, como el gallego Alberto Nuñez Feijóo el andaluz Juanma Moreno Bonilla o la madrileña Díaz Ayuso. Sin embargo, hay otros como el presidente de Castilla y León, Fernández Mañueco o el de la Región de Murcia, López Miras, no se oponen a que su formación vote 'sí', de nuevo, en el Congreso.

PP y PSOE saldrán más fortalecidos de esta crisis

Según las estimaciones del gabinete de Key Data para Público, no hay "grandes diferencias" en intención de voto respecto al pasado 10 de noviembre. La consultora de análisis político cree que es "demasiado pronto" y que, pasado el verano, en función de cómo se recupere el país, estas tendencias podrán cambiar.

En tiempos de peligro, la mayoría se refugia en valores seguros. Así que, en medio de la pandemia y el confinamiento, los electores están apostando por los partidos mayoritarios con experiencia de Gobierno y avalando la gestión del Ejecutivo de coalición, posición que frena el ascenso de Vox en favor del PP y que afianza a la mayoría progresista en el poder.

"Son partidos tradicionales que transmiten seguridad, partidos de siempre", explican. Asimismo, pronostican que el PSOE podrá bajar respecto a lo obtenido el 10-N porque es el "más expuesto en esta crisis" al tener el control del Gobierno junto a Unidas Podemos. "La gente no culpa al Gobierno del coronavirus, pero sí de la gestión de la pandemia. Será clave ver cómo se recupera el país".

Sobre cómo la ciudadanía percibe el estado de alarma, señalan que hay un apoyo bastante amplio al confinamiento para reducir la expansión de la pandemia, aunque resaltan que "no se percibe de igual modo" en todo el país. "En territorios como Madrid o Catalunya, donde hay muchos casos, la gente está cansada y tiene miedo, en otros, como las islas o comunidades sin mucha incidencia, creen que la situación debería agilizarse". En lo que sí coinciden los españoles en que hay un "temor generalizado" a lo que pueda pasar en los próximos meses en el plano económico.

Por último, también apuntan a que los votantes de derechas "están un poco hartos de dar el apoyo gratis" aunque tampoco quieren que el PP impida que la prórroga salga adelante, especialmente si eso conlleva que las ayudas desaparezcan, por lo que la abstención sería "lo mejor valorado"para ellos.

Respecto a la subida que pronostican algunas encuestas del PP en el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid apuntan a que tanto José Luis Martínez-Almeida como Ayuso han estado muy presentes durante estos meses y se les premia positivamente, especialmente al alcalde. "El enfado con el PP de las anteriores elecciones por el tema de la corrupción ha pasado a un segundo plano", añaden.