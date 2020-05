El Gobierno logra el acuerdo con Cs para apoyar el estado de alarma

El Gobierno de coalición y Ciudadanos han alcanzado un acuerdo por el que ambas partes manifiestan la conveniencia de prolongar el actual Estado de Alarma para lograr vencer a la pandemia del coronavirus, así como a mantener las medidas de protección a los españoles en los ámbitos sanitario, económico y social más allá de la vigencia del Estado Alarma, según informaron fuentes del Ejecutivo.

La formación 'naranja' presume en un comunicado remitido a la prensa de que, con este acuerdo, Ciudadanos consigue "arrancar al Gobierno" el compromiso para estudiar la adaptación los ERTEs y las ayudas a autónomos más allá del Estado de alarma, contactar semanalmente con Ciudadanos para "intentar acordar un Plan de Desconfinaiento real, consensuado y sensato" y "trabajar en la planificación coordinada de una salida del Estado de Alarma que permita mantener la protección en los ámbitos sanitario, económico y social a los españoles, más allá de la vigencia del Estado de Alarma".



El Ejecutivo y el grupo socialista han estado negociando a lo largo de este martes el voto afirmativo de la formación 'naranja', que cuenta con 10 escaños, y también el del PNV, con 6 diputados, para garantizar que el decreto de estado de alarma salga adelante incluso aunque el Partido Popular se descante por el 'no', aunque a esta hora los populares ven más probable la abstención.

Las formaciones que han anunciado que votarán en contra son Vox, ERC, Junts per Catalunya y la CUP. Si el PP pasa al no, habría 164 noes entre los 350 escaños del Congreso. Por el momento, el Gobierno tiene asegurado el 'sí' del PSOE y Unidas Podemos (155), el de Más País y Compromís (3) y ahora el de Cs (10), lo que contabiliza un total de 168 votos a favor. Para que salga adelante, se requiere de mayoría simple.

Por lo pronto, el PP ha conseguido que este miércoles se suspenda el Pleno del Congreso (por el plazo de hora y media) para que los diputados no presentes en el Hemiciclo puedan ejercer el voto de forma telemática tras escuchar el debate (y no antes, como hasta ahora). Los populares explican en un comunicado que su intención es que haya "igualdad entre los diputados presentes en la Cámara y los que siguen las intervenciones de forma no presencial y ejerzan el voto en igualdad de oportunidades".