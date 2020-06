El Govern espanyol entrega la "governança plena" a les CCAA a la tercera fase i el 21 de juny arribarà la "nova normalitat"

L'última pròrroga de l'estat d'alarma serà la de "governança plena de les comunitats autònomes" i, si segueix l'evolució decreixent de la pandèmia del coronavirus, una vegada expiri aquesta pròrroga, el 21 de juny, començarà la fase de "nova normalitat".



El ministre de Sanitat del Govern espanyol, Salvador Illa, ha explicat aquest dimarts que la sisena i última petició de pròrroga, aprovada aquest dimarts en Consell de Ministres, permetrà que, una vegada arribats a la fase tres de desescalada als respectius territoris, siguin els presidents autonòmics els qui recuperin les regnes, passant de "la cogovernança" a la "governança plena".

Illa: "Hem tingut el confinament més dur del nostre entorn"; "Això ens està permetent una desescalada més segura i més ràpida"

En la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, Illa ha destacat no obstant això que les comunitats en cap cas "han perdut les seves competències" durant la pandèmia, i ha incidit en què ara toca extremar la "precaució". "Hem tingut el confinament més dur del nostre entorn", i "això ens està permetent una desescalada més segura i més ràpida", apuntava el ministre de Sanitat.



Després d'anunciar a primera hora del matí el pacte amb Ciutadans per a garantir l'aprovació de la sisena pròrroga de l'estat d'alarma al Congrés dels Diputats, el dimecres, el Consell de Ministres ha aprovat formalment la sol·licitud d'aquesta pròrroga. Una vegada avalada per la Cambra Baixa, haurà de ser definitivament ratificada per un nou Consell extraordinari, com ha passat les últimes setmanes.



La ministra portaveu ha detallat que aquesta pròrroga, que aspira a ser l'última, tornarà a estendre's durant 15 dies, fins a les 00.00 hores del 21 de juny.

El Govern espanyol demana al PP que estigui "a l'altura" i doni suport a l'ingrés mínim vital al Congrés

El Govern espanyol ha reclamat aquest dimarts a tots els grups amb representació al Congrés, i en particular al PP, que "estiguin a l'altura" i donin suport a la tramitació a la cambra de l'ingrés mínim vital, ja aprovat en Consell de Ministres divendres passat. Ciutadans ja ha donat el seu vistiplau a aquesta mesura, mentre que el Partit Popular dubta entre abstenir-se o votar a favor.



La ministra portaveu, María Jesús Montero, ha defensat que aquesta mesura

"no és una almoina", sinó una proposta de redistribució de riquesa, de "justícia social", i una de les prioritats de l'Executiu.

Montero reclama a totes les forces que donin suport a la pròrroga de l'estat d'alarma, encara que el Govern espanyol ja compta amb els vots: "Estem parlant de salut i de protegir vides, de res més"

L'"altra prioritat" citada per Montero és un pla per a reduir la generació de residus de cara a 2030, així com un avantprojecte de llei amb el qual es data de caducitat al consum de productes plàstics com gots, palletes o taps, tot això aprovat aquest dimarts en Consell de Ministres. Público va avançar aquest dilluns els plans del Govern en aquesta matèria, que avui ha desgranat la vicepresidenta quarta i ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Teresa Ribera.



I, com també és habitual, i encara que en teoria ja compten amb els suports necessaris, la ministra portaveu ha repetit la seva crida a totes les forces, i fonamentalment al PP, "principal partit de l'oposició", perquè donin suport a la nova pròrroga de l'estat d'alarma: "Estem parlant de salut i de protegir les vides dels espanyols, no parlem de res més", resolia.