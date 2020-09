El Govern espanyol il·legalitzarà la Fundació Franco i donarà la nacionalitat  als fills de brigadistes internacionals

El Consell de Ministres del Govern espanyol ha aprovat aquest dimarts l'avantprojecte de Llei de Memòria Democràtica que, entre d'altres coses, contemplarà l'extinció de fundacions que facin apologia del franquisme; la creació d'una Fiscalia de Memòria Democràtica i Drets Humans; l'exhumació de víctimes del franquisme de fosses comunes sufragada per fons públics; o que els descendents dels brigadistes internacionals puguin accedir a la nacionalitat espanyola.



La norma, que arrenca ara la seva tramitació a proposta del Ministeri de la Presidència, Relacions amb les corts i Memòria Democràtica que dirigeix la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, avança en el camí que ja va obrir la llei de memòria històrica aprovada pel Govern socialista de José Luis Rodríguez Zapatero i, entre altres coses, inclou una condemna expressa del cop d'estat militar de 1936 i la dictadura franquista, segons han informat a Europa Press fonts del Govern de coalició.

Així mateix, l'avantprojecte de llei recull que serà causa d'extinció de fundacions l'apologia del franquisme o la incitació directa o indirecta a l'odi o violència contra les víctimes del cop d'estat, en considerar-se que són contràries a l'interès general, la qual cosa portarà previsiblement a la il·legalització de la Fundació Francisco Franco.



Referent a això, també contempla que les persones o organitzacions que atemptin, encoratgin o tolerin pràctiques en contra de la memòria democràtica no podran rebre subvencions, bonificacions ni prestaran ajudes públiques.



Així mateix, l'avantprojecte declara il·legals, nuls i sense cap efecte tots els consells de guerra i altres processos (amb les sentències corresponents) instruïts per causes polítiques durant el règim franquista, com per exemple, la del que va ser president català durant la II República, i afusellat pel franquisme,

Pla d'exhumacions

La vicepresidenta primera ja va avançar la setmana passada que aquesta iniciativa també servirà per a posar en marxa un pla d'exhumacions sufragat amb recursos públics, reconeixent així el dret de les víctimes i els seus familiars a investigar i conèixer els resultats de les recerques sobre el que va passar, i a la identificació i sepultura digna, traslladant al Ministeri Fiscal els indicis de comissió de delictes que s'apreciïn en realitzar aquestes localitzacions i identificacions.



A proposta d'Unidas Podemos, es contempla que els descendents dels brigadistes internacionals puguin accedir a la nacionalitat espanyola. "Els descendents dels brigadistes internacionals que van combatre per la llibertat i contra el feixisme a Espanya podran accedir a la nacionalitat espanyola. Ja era hora de dir des del Govern a aquests herois i heroïnes de la democràcia: gràcies per venir", ha celebrat el vicepresident segon, Pablo Iglesias, a les xarxes socials.



D'altra banda, l'avantprojecte contempla la creació d'un cens de víctimes de la Guerra Civil i la dictadura–seguint la recomanació de les Nacions Unides–; així com d'un Banc Nacional d'ADN de Víctimes de la Guerra Civil i la Dictadura, per a rebre i emmagatzemar l'ADN de víctimes i familiars, a fi de contribuir a la identificació genètica de les víctimes.

També es crearà una Fiscalia de Memòria Democràtica i Drets Humans; es revisaran les distincions, condecoracions i títols concedits pel franquisme; i es recuperarà el Valle de los Caídos per a la seva gestió per part de Patrimoni Nacional i es resignificarà per a convertir-se en un lloc on s'expliquin els crims del franquisme.



Segons les fonts consultades, la nova llei de memòria democràtica introdueix a més un règim sancionador davant possibles accions o omissions contràries a aquesta llei, com per exemple la destrucció de fosses, la destrucció o menyspreu de llocs de Memòria Democràtica o elements simbòlics, i la falta d'adopció de mesures per a impedir o posar fi a actes d'exaltació del franquisme que menyspreïn les víctimes.



Així mateix, s'impulsaran actuacions per al reconeixement i reparació de les víctimes de treballs forçats, incloent la senyalització de llocs per a la seva identificació i record, l'impuls perquè empreses o organitzacions que es van beneficiar d'això (constatades mitjançant un cens) adoptin mesures de reconeixement i reparació, i la confecció d'un inventari d'edificacions i obres realitzades per Batallons Disciplinaris de Soldats Treballadors, així com per presoners en camps de concentració.