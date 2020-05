El Govern espanyol planteja als partits aprovar una pròrroga de l'estat d'alarma d'un mes

El Govern espanyol ha començat a sondejar als grups la seva disposició a aprovar una cinquena pròrroga de l'estat d'alarma que, a diferència de totes les anteriors, s'estengui pel període d'un mes —fins a finals de juny—, segons han confirmat a Europa Press fonts parlamentàries.

El mateix dimarts, la ministra Portaveu, María Jesús Montero, ha afirmat que durant tota la desescalada es vol mantenir l'estat d'alarma en entendre que és de "sentit comú" i essencial per mantenir la lluita contra la pandèmia.



Aquesta tarda, el cap de l'Executiu estatal, Pedro Sánchez, ha mantingut una videoconferència amb la líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, davant la qual s'ha compromès a mantenir informada periòdicament respecte a l'evolució de la pandèmia i amb la qual ha parlat de continuar treballant en la cerca d'acords futurs enfront del coronavirus i les seves conseqüències econòmiques i socials. No obstant això, fonts de Ciutadans asseguren a Europa Press que el president no li ha plantejat a Arrimadas la possibilitat de plantejar una nova pròrroga d'un mes.

En canvi, la vicepresidenta Carmen Calvo i altres membres de l'Executiu sí s'han dirigit a altres forces polítiques per tantejar-los sobre aquesta qüestió, segons ha contrastat Europa Press amb alguna d'elles.



Fins avui, el Govern ha justificat el fet d'anar sol·licitant successives pròrrogues de 15 dies per garantir així el control parlamentari sobre les decisions de l'Executiu, atès que és la Cambra Baixa a la qual competeix autoritzar la sol·licitud de pròrroga proposada pel Govern i modificar-la d'acord amb els quals acordi la majoria del Congrés.

Els terminis que fixa la Constitució

L'article 116.2 de la Constitució que fa referència a l'estat d'alarma limita a un "termini màxim de 15 dies" l'estat d'alarma declarat pel Govern mitjançant decret acordat en Consell de Ministres i assenyala que només podrà prorrogar-se en cas que així ho autoritzi el Congrés dels Diputats, encara que no diu sobre el termini d'aquesta pròrroga.

El Govern estatal considera imprescindible mantenir l'estat d'alarma almenys fins que conclogui l'actual fase de relaxació progressiva de les restriccions de l'estat d'alarma que limiten la mobilitat dels ciutadans, que tenen per regla general viatjar a altres províncies excepte en casos justificats. Sosté que l'estat d'alarma és l'instrument que es requereix per continuar restringint un dret fonamental com el de la llibertat de circulació, que no es podria recuperar fins acabada la fase de transició, com aviat per a finals de juny.

No obstant això, el PP ja ha avançat que votarà en contra d'una nova pròrroga en considerar que el Govern té altres alternatives, per la qual cosa el Govern espanyol necessita amarrar els suports i abstencions que ha tingut fins avui i no sumar més vots en contra. En l'última votació, va aconseguir superar el llindar de la majoria absoluta sumant 178 vots de PSOE, Unides Podem, Ciutadans, PNB, Més País, Compromís, CC-NC, PRC i Terol Existeix.