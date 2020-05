L'aprovació de l'estat d'alarma, que cada vegada té menys recolzament tant per part de partits polítics com de governs autonòmics, es va dur a terme aquest dimecres gràcies al suport de Ciutadans, fet que ha preocupat a la consellera de Presidència i portaveu de la Generalitat, Meritxell Budó. "Veiem amb preocupació l'aliança del Govern del PSOE i Podem amb Ciutadans (Cs)", ha expressat. La consellera ha considerat -a preguntes de Públic que Cs "va néixer per dividir la societat catalana a tots els nivells" i que aquest acord podria posar en perill la taula de diàleg per resoldre el conflicte entre Catalunya i l'Estat espanyol. "Estarem especialment vigilants perquè aquesta relació entre Ciutadans i el Govern d'Espanya no es converteixi en una regressió dels drets i les llibertats", ha advertit.



La portaveu ha suggerit al líder de l'Executiu estatal, Pedro Sánchez, que "ha de reflexionar sobre què està fent malament i quin és l'objectiu i finalitat de l'estat d'alarma". Respecte a una possible aliança per frenar l'estat d'alarma amb el Partit Nacionalista Basc (PNB), Budó ha recordat que la formació nacionalista va donar suport aquest dimecres a aquesta mesura, però no ha tancat les portes a possibles negociacions amb el partit més endavant.

Així mateix, Budó ha recordat que la Generalitat ha enviat la proposta de desconfinament per regions sanitàries al Govern espanyol però que encara no han rebut una resposta clara al respecte. Ha puntualitzat que la consellera de Salut, Alba Vergés, tindrà una reunió amb el ministre de Sanitat, Salvador Illa, per determinar els detalls. D'altra banda, ha demanat al Govern espanyol que, decideixin el que decideixin, donin "més marge per poder respondre a temps".



Col·laboració amb el món local

Per la seva part, Alba Vergés ha anunciat que la Generalitat està planificant el retorn de les persones grans que han anat als seus domicilis particulars a les residències geriàtriques, però ha apuntat que segurament les visites a aquests centres només estarien permeses fins a la fase 3. D'altra banda, la consellera ha remarcat que cada setmana el Departament es reuneix amb el món local i el sector social per gestionar la situació en les residències de gent gran. Precisament en la reunió que van tenir ahir es va debatre sobre el desconfinament d'aquests centres.



Així mateix, ha recordat que s'han dut a terme més 60.000 proves PCR i testos serològics tant a residents com a professionals de les quals 56.000 eren proves PCR i 4.282 testos ràpids. Fins ara la Generalitat ha intervingut 10 residències que s'han considerat "crítiques", 1.449 residents han estat traslladats a espais habilitats o a altres residències i més de 680 residents han anat als seus domicilis.

Aquesta aliança amb el món local també es traduirà a partir d'ara en una Taula bilateral de la Generalitat amb el món local, l'objectiu de la qual és arribar a un gran acord per reactivar l'economia. Aquest serà liderada pel president de Catalunya, Quim Torra, i integrada pel conseller d'Interior, Miquel Buch, les conselleres Vergés i Budó i amb una àmplia participació del món local, entre elles les diputacions, l'Ajuntament de Barcelona i els delegats territorials.

Estan preparant document per dur aquest pla a terme, el qual s'elevarà al Procicat i s'aprovarà pel Consell Executiu. Algunes de les àrees que es tractaran, segons ha detallat la consellera, són les prioritàries pel món local, com ara la promoció del comerç, el turisme o l'enfortiment d'activitats culturals, esportives i socials. En aquest sentit, la consellera ha especificat que entre el març i l'abril l'Agència Catalana de Consum ha rebut 2.372 consultes d'afectcions, del qual el 40% del total eren relacionades amb les mesures de confinament a causa de la Covid-19.