El Govern espanyol vol que la prefectura de Via Laietana sigui declarada lloc de memòria

El ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres, ha assegurat aquest dimecres que el Govern espanyol designarà l'edifici on s'ubica la prefectura de la Policia Nacional a la Via Laietana, on durant el franquisme es van practicar tortures contra activistes i polítics antifeixistes, com a "lloc de memòria", un reclam històric de desenes d'entitats memorialistes.

Torres ho ha dit després de reunir-se a Barcelona amb l'alcalde Jaume Collboni, amb qui han parlat de memòria democràtica. Segons el ministre, l'edifici serà designat com un lloc de memòria, però el seu futur ús serà acordat entre les administracions implicades d'acord amb un "consens i diàleg compartit". Sigui com sigui, això no implica necessàriament que deixi de ser-hi la Policia Nacional -tal com demanen entitats memorialistes-, ja que això depèn del Ministeri de l'Interior.

Fa uns mesos, l'Ateneu Memòria Popular i les entitats memorialistes que en formen part, com la Fundació Cipriano García-CCOO de Catalunya, l'Associació Catalana d'Expresos Polítics del Franquisme o l'Amical de Mauthausen i altres camps, van demanar formalment al Govern espanyol que la Prefectura fos redefinida com un espai de memòria de la repressió franquista.

Restitució de Lluís Companys i Salvador Puig Antich

D'altra banda, Torres ha indicat que el Consell de Ministres aprovarà dimarts un acord per a una comissió de restauració per avançar en la restitució del president Lluís Companys i Salvador Puig Antich, militant antifranquista, executat amb el garrot vil a la presó Model de Barcelona.

Precisament l'alcalde Collboni ha explicat que ha traslladat al ministre la petició de les entitats perquè se segueixi aprofundint en la llei de memòria i que els processos de reparació i reconeixement de les víctimes del cop d'estat i la dictadura franquista "no només tinguin un acte de reparació simbòlic". En aquest sentit, ha afegit que ha reclamat "anar més enllà" i aprofundir també en l'anul·lació dels processos judicials de Companys i Puig Antich, ara que fa 50 anys del seu assassinat.