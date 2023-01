Govern i PSC es reuniran dimarts per "tancar els últims serrells" de l'acord de pressupostos

El Govern de la Generalitat de Catalunya i el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) s'han instat avui a seguir negociant demà dimarts per tal de "tancar els últims serrells" de l'acord de pressupostos. L'executiu autonòmic i els socialistes catalans han celebrat una reunió aquesta tarda al Palau de la Generalitat, que ha començat a les 16:00 h i s'ha allargat durant unes dues hores.

La trobada se suma a la que han mantingut al llarg del matí i que ha durat gairebé quatre hores. I tant el Govern com el PSC han confirmat que tenen la intenció de celebrar noves reunions aquest dimarts, en les quals es podrien tancar els darrers detalls.

Les trobades d'aquest dilluns es produeixen després que la setmana passada el Govern cedís amb la B-40 i ERC acceptés votar a favor d'una moció que demanava executar la Ronda Nord. El mateix dijous el líder del PSC, Salvador Illa, va demanar reprendre la negociació aquest dilluns i va avisar que encara queden "feina i punts pendents".

El PSC havia advertit que els serrells no eren "menors"

Els socialistes havien advertit a primera hora de la tarda que queden "serrells que no són menors" per a desencallar un acord per als pressupostos, després d'una trobada sense "acord tancat". "Queden coses per a resoldre i esperem que siguem capaços de fer-ho", ha manifestat la portaveu, Èlia Tortolero, en una roda de premsa avui.

Per la seva part, ERC ha insistit que treballava per tancar avui mateix un acord pels pressupostos, però sense posar cap límit. Durant la roda de premsa a la seu del partit, la seva portaveu, Marta Vilalta, s'ha mostrat "convençuda" que l'entesa amb el PSC està ben encaminada: "Estem molt a prop".