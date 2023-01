Aragonès urgeix a aprovar "ben aviat" els pressupostos i reclama un "gran acord" per tornar a celebrar un referèndum

El 'sí' d'ERC a la Ronda Nord del Vallès, també coneguda com a B-40 o Quart Cinturó, ha marcat l'inici del 29è Congrés Nacional del partit, que ha tingut lloc aquest dissabte al matí a la Fira de Lleida. "Ja no hi ha esculls per no aprovar els pressupostos", deia el president del Govern, Pere Aragonès, tot just fa dos dies, i avui la portaveu d'ERC, Marta Vilalta ha reivindicat que les "decisions complexes són pels valents".

Aquesta concessió d'ERC davant de les exigències del PSC per aprovar els pressupostos "és una nova lliçó de responsabilitat, generositat i sentit de país" per part del partit republicà, segons Vilalta. En la seva intervenció, Pere Aragonès, ha tornat a reclamar un acord que fixi el "quan i el com" per tornar a celebrar un referèndum.

El Congrès Nacional d'ERC s'ha celebrat enmig de la complicada negociació d'uns pressupostos que no arriben i després de la participació d'Aragonès a la salutació institucional al començament de la cimera hispano-francesa entre Pedro Sánchez i Emmanuel Macron, on Esquerra va formar part de l'acte i alhora d'una protesta que pretenia ser unitària però va deixar entreveure la divisió de l'independentisme.

Tot i els últims escenaris de crispació entre la militància de Junts i ERC, els republicans s'han mostrat units aquest dissabte. A l'entrada del Congrès, el pavelló s'ha posat dempeus per rebre a Aragonès al crit de "president" i ha aprofitat per avalar les alcaladies que ara mateix té ERC, reafirmant el seu convenciment que a les eleccinos municipals del maig "molta gent ens farà confiança per tenir una alcalde o alcaldessa republicà".

Entre les reivindicacions principals del cap del Govern hi ha, en la línia del referèndum, la proposta "simple, democràtica i imparable" d'assolir un Acord de Claredat que doni forma al "consens" que certifica que el conflicte s'ha de resoldre votant. De fet, en el text que aquesta tarda avalaran les bases d'ERC hi consta una esmena viva basada en el model de referèndum que s'ha seguit a Montenegro, que aposta per validar una votació amb el 50% de partipació i un 55% de suport al 'sí'.

Durant el Congrès, que s'allargarà fins aquest dissabte a la tarda, intervindran el candidat a l'alcaldia de Barcelona, Ernest Maragall i també la secretària general del partit, Marta Rovira, des de Ginebra, amb qui s'ha connectat a primera hora. Tancarà l'acte el president d'ERC, Oriol Junqueras.

A l'acte hi han acudit tots els consellers i conselleres del Govern, excepte la de Justícia, Gemma Ubasart, que ha excusat la seva absència per qüestions personals. També s'ha comptat amb representants de la CUP -Dolors Sabater-, Bildu, BNG, SNP, PNC, Sinn Fein, Eusko Alkartasuna, Sortu, i d'altres organitzacions polítiques internacionals i els principals sindicats i entitats independentistes.