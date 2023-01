Aragonès reivindica la "importància" de la cimera pels "interessos de Catalunya"

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha comparegut aquest dijous des de Palau després de rebre a Pedro Sánchez i Emmanuel Macron -amb qui ha conversat breument- en el marc de la cimera hispano-francesa que se celebra al Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC). La salutació entre els tres presidents ha estat breu, però suficient per conversar durant uns minuts, abans dels honors militars, als que el cap del Govern no ha asistit: "No normalitzarem la presència de l'exèrcit a Catalunya ni li donarem validesa", ha dit.



Durant la compareixença, Aragonès ha explicat que ha traslladat a Macron la "importància" de la cimera pels interessos de Catalunya, i ha posat de manifest la "bona relació" del Govern amb les autoritats franceses, així com la voluntat de construir una Europa "més forta", on Catalunya "hi ha de formar part" com a nació. Aragonès ha reivindicat que és "imprescindible" que la trobada serveixi per abordar l'ús del català a les institucions europees, l'impuls de l'euroregió i el corredor mediterrani, entre d'altres. "Som la institució que més coneixem el territori i sabem quines són les principals necessitats del país", ha dit.

Al mateix temps, Aragonès també ha aprofitat la salutació amb Pedro Sánchez per demanar que tingui en compte la Generalitat pel que s'acordi a les reunions entre els dos estats.

Aragonès ha expressat "respecte" per la mobilització d'aquest dijous i ha dit que és la prova verifica que no hi ha "normalitat" a Catalunya. "La millor evidencia que la lluita independentista no ha acabat es la manifestació d'avui", ha dit. Sobre els xiulets contra Junqueras durant la concentració independentista, Aragonès ha dit que són "expressions minoritàries" d'un grup de manifestants que no representen el conjunt de l'independentisme

"El procés no ha acabat"

D'altra banda, Aragonès ha dit a Sánchez que el procés no ha acabat. El president també s'ha refermat en què el conflicte polític encara existeix i ha reclamat a l'Estat una solució per resoldre'l, que passa per un referèndum d'autodeterminació. "La cimera ha volgut simbolitzar una realitat que no existeix", ha assegurat.

En aquest sentit, Aragonès ha criticat des de Palau que Sánchez i Macron intentin imposar una percepció "que no s'adhiu a la realitat", i afirmar que el conflicte polític ja s'ha resolt i que no existeix. "La realitat és tossuda, i segueix existint una majoria sòlida i transversal de la societat que vol resoldre democràtica i pacíficament el seu futur", ha subratllat Aragonès. "No renunciarem a decidir lliurement el futur del país", ha afirmat.



El president ha afegit que, mentre els estats segueixin mirant "cap a una altra banda", hi haurà conflicte. Sobre les converses i negociacions amb Sánchez, Aragonès s'ha limitat a dir que el contacte amb el president espanyol "continua". "El contacte entre els equips i Sánchez segueix i no s'ha interrumput en cap moment", ha detallat.