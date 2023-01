L'independentisme adverteix que "no hi ha normalitat sinó un conflicte polític no resolt"

Sota el lema "Aquí no s'ha acabat res", milers de persones, 6.500 segons la Guàrdia Urbana i més de 30.000 segons les entitats convocants, es manifesten des de les 9:00 hores contra la cimera hispano-francesa que se celebra al llarg d'aquest matí al Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) i que compte amb la presència del president espanyol, Pedro Sánchez, i el seu homòleg francès, Emmanuel Macron. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, també hi és present com a amfitrió.

En un manifest conjunt, entitats i partits independentistes han denunciat que Espanya i França no tenen "cap intenció" d'afrontar democràticament el conflicte polític català. El text adverteix que els presidents espanyol i francès "pretenen vendre una imatge de normalitat, però la realitat és tossuda". "Als Països Catalans no hi ha normalitat sinó un conflicte polític no resolt", diuen.

"Una foto provocativa no convertirà Espanya o França en estats més democràtics sinó més hipòcrites", afegeix el manifest, que han llegit Pere Manzanares, tinent alcalde de l'ajuntament d'Elna, i Gemma Pera, "represaliada" per les mobilitzacions de suport al raper Pablo Hasél.

La convocatòria, que ha estat impulsada per l'ANC, Òmnium i el Consell de la República i compta amb el suport d'ERC, Junts i la CUP i d'una quarantena d'entitats, posa a prova la reactivació de l'independentisme català. Recollim les primeres reaccions dels principals líders independentistes i entitats convocants.

Defensar el dret a l'autodeterminació dins de la cimera

El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha defensat que és "compatible" que el seu partit defensi el dret a l'autodeterminació dins de la cimera hispano-francesa i fora al carrer participant de la manifestació. En declaracions als periodistes abans de la concentració independentista, Junqueras ha reivindicat que l'independentisme "és ben viu".

"El conflicte polític entre la societat catalana i l'estat espanyol no s'ha acabat. Aquí no s'ha acabat res. Aquest conflicte no s'acabarà fins que el conjunt de la societat catalana pugui votar i decidir el seu futur", ha defensat. Tot i admetre que les passes que s'han fet fins ara "no són totes les que voldrien", Junqueras ha assegurat que avui s'està "més a prop de l'amnistia".

Finalment, Junqueras ha abandonat la concentració després de rebre escridassades i xiulets d'alguns dels manifestants. "Traïdor" i "botifler" són algunes de les consignes que han cridat contra el líder republicà. Fonts d'Esquerra consultades per Públic asseguren que Junqueras ja tenia previst marxar per temes d'agenda.



"No volem desjudicialització ni humiliacions, volem la independència"

La presidenta de Junts, Laura Borràs, ha celebrat que la mobilització independentista d'aquest dijous davant del MNAC sigui unitària: "No volem desjudicialització ni humiliacions, volem la independència", ha afirmat en una atenció als mitjans abans de l'inici de la concentració.

La presidenta de Junts ha afegit que, quan l'advocacia de l'Estat se "suma" a la Fiscalia, i els jutges els "avancen per la dreta" i mostren que la "repressió continua", l'independentisme persevera i es mobilitza. Borràs també ha avisat el president espanyol, Pedro Sánchez, que el procés acabarà quan Catalunya sigui un estat independent, i no quan ell ho decideixi.

"Pista d'aterratge"

El diputat de la CUP al Parlament Carles Riera ha acusat el president de la Generalitat, Pere Aragonès, de posar una "pista d'aterratge" amb la taula de diàleg perquè avui se celebri la cimera hispano-francesa a Barcelona. Una taula de diàleg que, segons Riera, "no ha servit per l'autodeterminació i l'amnistia sinó per facilitar la desactivació del conflicte".

En declaracions als periodistes des de la concentració independentista, el diputat ha assegurat que "no s'ha acabat absolutament res" i ha defensat que la lluita de l'independentisme continuarà fins que la societat catalana pugui exercir el dret a l'autodeterminació.

"El procés és ben viu"

Per la seva banda, la presidenta de l'ANC, Dolors Feliu, ha certificat que el procés és ben viu i ha dit que Catalunya és una nació que vol decidir el seu futur. La presidenta de l'ANC també ha dit que no comparteix els xiulets contra ERC, però ha recordat que estan exercint el dret a la llibertat d'expressió i que "les contradiccions passen factura".

El president d'Òmnium Cultural Xavier Antich ha denunciat que la repressió persisteix i veu una operació de màrqueting governamental mab la celebració de la cimera. "No hi ha solucions personals per resoldre el conflicte, només l'amnistia", ha dit. "Som aquí per dir-li a Pedro Sánchez que no només ho tornarem a fer, sinó que ens estem preparant per tornar-ho a fer", ha detallat.

Antoni Castellà, del Consell per la República, ha assegurat que aquest dijous Sánchez "ha fet el ridícul": "Ha intentat dir-li al món i a Europa que el procés independentista ha acabat i avui el poble de Catalunya li diu al món i a Europa que el procés no ha acabat". Segons Castellà, la concentració demostra que hi ha "un procés unitari absolut, amb la societat civil, la ciutadania i els partits tots a una per dir que el procés independentista no ha acabat".



Manifestants tallen l'AP-7 a Llinars del Vallès

Un grup de manifestants ha tallat l'AP-7 durant una estona a Llinars del Vallès (Vallès Oriental) en sentit nord i han cremat pneumàtics en el marc de les protestes contra la cimera hispano-francesa. Es tracta del segon tall que s'ha fet aquest dimarts en aquesta via, ja que cap a les 9.00 hores mig centenar de persones l'havien tallat a l'altura de la Roca del Vallès.