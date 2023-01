La participació d'Aragonès a la cimera hispano-francesa de dijous es limitarà a l'acte de benvinguda a Sánchez i Macron

El paper d'amfitrió del president de la Generalitat, Pere Aragonès, a la cimera hispano-francesa de dijous es limitarà a donar la benvinguda Pedro Sánchez i Emmanuel Macron, mentre que no podrà participar a les reunions posteriors, que són la raó de ser de l'encontre. Així ho ha detallat aquest dimarts la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, en la roda de premsa posterior al Consell Executiu. La cimera tindrà com a escenari el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), l'entorn del qual estarà blindat per un enorme dispositiu policial dels Mossos d'Esquadra. Cal recordar que el conjunt de l'independentisme ha convocat una manifestació en contra de la cita.



D'aquesta manera, Aragonès només podrà a assistir a l'acte que donarà el tret de sortida de la cimera. Ara bé, el Govern insisteix que el president no deixarà "cap espai" sense representació, ni desaprofitarà "cap oportunitat" per reivindicar els punts de la carta que va enviar la setmana passada a la Moncloa, on suggeria a Sánchez diversos temes per abordar amb Macron.

Concretament, el president de la Generalitat proposava que el cap de l'executiu espanyol abordés el suport a la sol·licitud d'oficialitat del català a les institucions europees. A més, Aragonès afegia que també s'hi parli de l'impuls i la concreció del projecte H2Med, el corredor d'hidrogen verd que vol connectar Barcelona amb Marsella, entre d'altres temes. En la cimera també es preveu signar el primer tractat d'Amistat i Cooperació Reforçada entre França i Espanya.

El Govern no participarà a la manifestació independentista

Sobre la manifestació en contra de la cimera convocada per Òmnium, l'ANC i el Consell de la República sota el lema "Aquí no s'ha acabat res", Plaja ha reiterat que el Govern no hi participarà. "Són dos actes diferents", ha afirmat. I ha afegit: "El Govern serà a la cimera i l'independentisme serà al carrer amb la mobilització". Qui sí participarà a la moblització és Esquerra Republicana, tot i que encara no ha concretat qui els representarà.

Per la seva banda, els Mossos d'Esquadra han anunciat que estan preparant un macrodispositiu amb motiu de la cimera hispano-francesa. Així ho ha explicat la portaveu del cos, Montserrat Escudé, que ha dit que l'objectiu és garantir la seguretat de l'esdeveniment i també el lliure exercici del dret de manifestació.

Sobre això últim, ha recordat que hi ha diversos actes convocats i que tenen la previsió que siguin reivindicatius però pacífics. La portaveu ha recordat que es tracta d'una cimera amb dos caps d'estat i en un moment d'alerta terrorista 4. En el macrodispositiu hi participaran diversos serveis dels Mossos i hi haurà restriccions al trànsit.

Entre els serveis participants es troben els de subsòl, la unitat canina, la de mobilitat, la de seguretat ciutadana o els drons. A més, la policia catalana es coordina amb la resta de policies estatals, com es fa en altres cimeres d'aquestes característiques.