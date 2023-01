Aragonès recorda a Sánchez que el Procés no ha acabat i diu a Macron que Catalunya vol ser un soci europeu

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha participat aquest dijous al matí en la salutació institucional que ha precedit la cimera entre Pedro Sánchez i Emmanuel Macron. Abans de rebre al president francès, Aragonès ha saludat i conversat durant uns minuts amb el president espanyol, Pedro Sánchez, i ha sigut llavors quan ha tingut la oportunitat de recordar-li alguns dels temes pendents que li va fer arribar per carta per abordar a la cimera hispano-francesa, com els passos trasfronterers.

Segons apunten des de Presidència de la Generalitat, Aragonès li ha dit a Sánchez que el Procés "no ha acabat", seguint la mateixa línia de la reivindicació organitzada per les entitats independentistes, en la qual ha participat ERC i ha sigut objecte de xiulets. Respecte al moment actual de la política catalana, Pere Aragonès també li ha fet avinent a Sánchez la necessitat de desencallar la negociació dels pressupostos de la Generalitat amb el PSC.

Després de la breu xerrada amb Pedro Sánchez, el cap del Govern ha saludat breument al president francès, Emmanuel Macron, a qui ha donat la benvinguda i traslladat una única idea: que Catalunya vol ser un soci europeu. Aragonès ha marxat abans d'acabar l'acte de rebuda de la cimera, i no ha estat present quan han sonat els himnes d'Espanya i França. La xiulada de la concentració independentista s'ha escoltat des de l'esplanada del MNAC.