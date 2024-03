El Govern impulsa la construcció de nous CAP a la ciutat de Barcelona

El Govern de la Generalitat, a través del Departament de Salut, està impulsant l’ampliació i modernització de les infraestructures sanitàries a la ciutat de Barcelona, especialment en l’àmbit de l’atenció primària i comunitària. Des de l’any 2021 ha entrat en funcionament el nou consultori local de Vallvidrera, que ha significat una millora tant per als professionals com per als usuaris. Així mateix, també s’estan executant les obres d’ampliació del CAP Besòs i del CAP La Pau, tots dos al districte de Sant Martí, i les obres d’ampliació provisional del CAP La Sagrera, al districte de Sant Andreu.



Amb el desplegament dels acords del pacte de ciutat 2023-2030, també s’està avançant amb la construcció de nous centres d’atenció primària arreu de la ciutat, com ho és el nou CAP Raval Nord, que es troba en fase de licitació de la primera fase de les obres; el nou CAP Fort Pienc, que té redactat el projecte executiu; o el nou CAP Congrés-Indians, que es troba en fase de licitació del projecte.



Una vista de l'interior del futur CAP Raval Nord de Barcelona en el projecte de l'estudi d'arquitectes. — Departament de Salut

Han entrat en funcionament els nous espais del Centre de Salut Mental d’Adults (CSMA) de la Dreta de l’Eixample i de Ciutat Vella, així com aquest any 2024 també es posaran en marxa els nous centres de salut mental d’infants i joves (CSMIJ) de Ciutat Vella i de Nou Barris Nord, amb l’objectiu de millorar les instal·lacions i reforçar l’aposta del Departament de Salut per la Salut Mental. En aquesta línia, també s’han ampliat els llits de psiquiatria de la unitat integrada de psiquiatria d’adults de Sant Rafael - Vall d’Hebron i s’ha posat en funcionament el nou servei d’hospitalització infantojuvenil a la Vall d’Hebron.



Els darrers anys han entrat en funcionament 3 noves bases del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) a la ciutat de Barcelona, per tal de poder garantir un millor servei als professionals i als usuaris. Aquestes es troben al Parc Sanitari Pere Virgili, a la Vila Olímpica i a l’Hospital de Sant Pau, i està previst que durant aquest any 2024 es dugui a terme la construcció de la nova base a Ciutat Meridiana.

Obres als grans hospitals

En l’àmbit hospitalari també s’han desenvolupat obres d’envergadura que permeten millorar la capacitat d’atenció d’aquests centres. En destaca la finalització de la segona fase d’ampliació de l’Hospital del Mar, que després d’anys d’obres, permetrà augmentar la superfície de les urgències i els llits d’hospitalització disponibles, posarà a disposició 6 nous quiròfans i crearà una nova àrea de cures intensives.



L’Hospital de Sant Pau es troba en fase d’execució de les obres d’ampliació del bloc quirúrgic, que culminarà aquest any i que posarà a disposició 3 quiròfans més. Aquesta ampliació se suma a la nova unitat de semicrítics i a l’ampliació de l’espai d’urgències de l’hospital que van entrar en funcionament l’any 2023.



A l’Hospital de la Vall d’Hebron s’ha posat en marxa el nou heliport, la remodelació de les unitats d’hospitalització de l’hospital maternoinfantil i la unitat d’hospitalització d’infància i adolescència, i s’està treballant en el projecte del nou edifici d’atenció ambulatòria que canviarà la fesomia del recinte hospitalari saltant a l’altra banda de la ronda de Dalt.



La projecció de futur més ambiciosa en l’àmbit hospitalari és la del nou Hospital Clínic, que amb a la signatura del conveni entre totes les institucions implicades el passat mes de gener, comença el seu camí per a esdevenir una realitat a l’avinguda Diagonal.



Més serveis i proximitat

Per tal d’enfortir i millorar la cartera de serveis, durant el darrer any ha finalitzat el pla de desplegament dels nous rols professionals a l’atenció primària i comunitària, que ha culminat amb la incorporació als equips d’atenció primària d’higienistes, fisioterapeutes, nutricionistes i referents de benestar emocional.

La incorporació d’higienistes, fisioterapeutes, nutricionistes i referents de benestar emocional ha permès enfortir l’atenció primària i comunitària

En l’àmbit de la rehabilitació, s’ha posat en marxa el nou servei depenent de l’Hospital Clínic a la Clínica Plató, s’han habilitat nous espais a l’hospital Dos de Maig i s’han finalitzat les obres del nou servei de rehabilitació del carrer Numància que entrarà en funcionament els propers mesos.



Per continuar millorant l’accessibilitat en l’atenció primària, durant aquest 2024 el Departament de Salut desplegarà el nou sistema de programació per motius, que ja s’ha provat en alguns CAP de la ciutat amb resultats positius. L'any 2023 han millorat els paràmetres d’accessibilitat a l’atenció primària de Barcelona, on 6 de cada 10 usuaris van poder tenir una visita presencial amb el seu professional assignat en un temps de 5 dies o menys.