El Govern no preveu noves restriccions abans de Nadal, tot i les dades "pèssimes" de la pandèmia

El Govern descarta aplicar noves restriccions abans de les festes de Nadal, tot i que les dades de la pandèmia segueixen empitjorant i són "pèssimes", superant ja el miler d'ingressats als hospitals catalans. Així ho ha confirmat la portaveu, Patrícia Plaja, en una roda de premsa després de la reunió setmanal del Consell Executiu. La previsió és que les dades continuïn empitjorant almenys durant dues setmanes i en base a això decidiran si cal aplicar noves mesures.

El Govern descarta fixar un llindar concret per adoptar noves mesures

En qualsevol cas, el Govern ha descartat fixar un llindar concret, ja que en aquesta sisena onada "no hi ha un únic indicador, són diversos" i el major impacte s'està veient als CAP per la menor severitat de la malaltia en els vacunats. Plaja ha descrit l'actual situació pandèmica com a complicada i ha demanat "compromís i col·laboració" a la ciutadania per aplicar les mesures vigents.



La pressió hospitalària s'ha accelerat en els últims dies, i ja hi ha més de mil pacients ingressats per Covid a planta, xifra que no s'assolia des del 31 d'agost, mentre que les UCI tenen la xifra més alta des del 14 de setembre, amb 242 malalts.



Aquest dimecres s'inicia la campanya de vacunació als menors d'11 anys, i fins ara s'han demanat 61.561 cites. Plaja ha demanat que es vacuni els infants per "responsabilitat social i per minimitzar riscos".

Certificat Covid en funcionament

La portaveu ha assegurat que el certificat Covid "funciona correctament" en termes generals d'aplicació i ús, i que la ciutadania ha entès que la finalitat és compartir espais amb la mínima presència del virus possible. Fins ara, els Mossos d'Esquadra han realitzat 1.631 inspeccions per comprovar-ne el funcionament i en només dos casos han aixecat acta per mal ús. Del total d'inspeccions, 1.108 s'han fet a locals de restauració, prop de 500 a locals d'oci i activitats musicals i culturals, 22 a gimnasos, i nou a residències.



Pel que fa als abusos sexuals que hauria comès presumptament l'exprofessor d'Educació Física de l'Escola Barcelona i excoordinador del futbol base del Barça Albert Benaiges, destapats aquest cap de setmana pel diari Ara, Plaja ha anunciat que la Generalitat buscarà personar-se en la causa si el cas acaba en la via judicial. "Contra els abusos a menors sempre hi serà, aquest Govern", ha dit.