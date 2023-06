El Govern posa en marxa una campanya en defensa del català davant l'amenaça dels pactes entre PP i Vox 

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha fet una crida a "enfortir el català i la cultura catalana" davant l'ofensiva del nacionalisme espanyol i la ultradreta, en referència als pactes que han arribat el PP i Vox al País Valencià i les Illes Balears. "Les primeres decisions dels nous governs mostren un clar missatge d'hostilitat cap a la cultura i la llengua que compartim", ha expressat durant l'acte institucional de la Diada de Sant Joan, celebrat aquest divendres a Palau.

Per aquest motiu, la Generalitat ha posat en marxa una campanya en defensa del català davant les polítiques en matèria lingüística que volen impulsar els governs balear i valencià. En aquest sentit, el Govern ha rellançat el vídeo de la Queta, però n'ha silenciat una part com a mostra de reivindicació i ha afegit la popular cita d'Ovidi Montllor: "Hi ha gent a qui no li agrada que es parle, s'escriga o es pense en català. És la mateixa gent a qui no li agrada que es parle, s'escriga o es pense".

Un anunci que les televisions públiques valenciana i balear, Àpunt i IB3, han declinat difondre als seus mitjans en ple ascens de PP i Vox al País Valencià i a les Illes Balears. Fonts del Govern han explicat a l'ACN que IB3 no va respondre la proposta de la Generalitat i, en el cas d'Àpunt, els hi van respondre per correu que no tenien espai i que "no es podia emetre publicitat política en precampanya electoral".

El Govern veu "temor" en les dues televisions a emetre un anunci que defensa el català en dos territoris on PP i Vox s'han posat d'acord al País Valencià i ho podrien fer a Ies Illes Balears.



Pluralitat d'accents

Precisament, al Pati dels Carruatges de Palau, Aragonès ha recordat la famosa frase d'Ovidi Montllor i ha "convidat a tothom a fer seva" la llengua catalana. "No és una llengua que patrimonialitzem, ens l'estimem tant que volem que tothom la faci servir", ha dit el president.

Durant l'acte, s'ha pogut escoltar la pluralitat d'accents que representen Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, la Catalunya del Nord i la Franja de Ponent, a través de la lectura de fragments de Jesús Moncada, Isabel Clara Simó i Jordi Pere Cerdà. També hi ha hagut una actuació musical a càrrec de la cantant i compositora mallorquina, Maria Jaume, acompanyada de Lluís Cabot.



La consellera de Cultura, Natàlia Garriga, ha destacat "el gran plaer" de sentir les múltiples veus i accents del territori. "La cultura no es fa sola, la fem entre tots i totes, i som nosaltres en cada cançó que ballem i en els artistes que aplaudim", ha asseverat. "On hi ha arrels hi ha història pròpia, i on hi ha persones hi ha diversitat, que és sempre una riquesa", ha insistit.