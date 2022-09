El Govern reclama a l'Estat que modifiqui la llei que preveu la suspensió de funcions per complir el dictamen de l'ONU

El Govern de la Generalitat ha reclamat a l'Estat que derogui o modifiqui l'article de la Llei d'Enjudiciament Criminal, que es relaciona amb la suspensió automàtica de funcions o càrrecs públics acusats de rebel·lió. Això es dona una vegada ferma la interlocutòria de processament i decretada la presó provisional a persones integrades o relacionades amb bandes armades o individus terroristes o rebels.



Sota aquesta llei van suspesos el juliol del 2018 els llavors diputats al Parlament Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull i Josep Rull, perquè estaven acusats de rebel·lió. Finalment, però, van ser condemnats per sedició, descartant la rebel·lió.



El Govern vol que l'Estat repari així el dany causat

L'executiu fa aquesta demanda per complir així amb el dictamen del Comitè de Drets Humans de l'ONU, que va censurar la suspensió dels dirigents independentistes com a diputats quan encara no hi havia cap condemna contra ells.



En roda de premsa després de la reunió del Consell Executiu, la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha explicat que el Govern exigeix "un compromís polític real" per tal de "reparar danys" i evitar que es torni a produir "uns fets de tal magnitud".



En una roda de premsa, alguns dels dirigents afectats, com els exconsellers Raül Romeva i Josep Rull, ja van instar el Govern espanyol a donar una "resposta política". Segons els represaliats, hauria de passar fonamentalment per acabar amb la "causa general contra l'independentisme" a través d'una "amnistia" i també per fer possible l'exercici del dret d'autodeterminació de Catalunya.

Un precedent per la protecció dels drets civils i polítics

El Govern considera que el dictamen "té un important valor doctrinal" en la protecció dels drets civils i polítics, i creu que pot ser "determinant" en les sentències de la jurisdicció europea. A banda de la derogació o modificació de la Llei d'Enjudiciament Criminal, el Govern també insta la derogació o modificació d'altres normes que hi puguin estar relacionades "per a la reparació del dany causat i per evitar-ne la repetició en el futur".



L'executiu insta l'Estat a fer efectiva "de manera urgent" la publicació i màxima difusió del dictamen i reclama que es prengui "totes les mesures necessàries per a la reparació integral i efectiva dels drets polítics violats".