El Govern reclama al Madrid que retiri el vídeo en què acusa al Barça de ser el club més beneficiat pel franquisme 

El Govern de Catalunya demana al Reial Madrid que "retiri" el vídeo que va difondre en rèplica a la identificació que el president del FC Barcelona, Joan Laporta, va fer entre el club madrileny i el règim franquista. La portaveu de l'executiu, Patrícia Plaja, ha reclamat al club blanc que "demani perdó" a les víctimes del franquisme.

Real Madrid TV va difondre un vídeo a través de les seves xarxes que pretén vincular el FC Barcelona amb l'adhesió al franquisme. El Govern ho veu com "una manipulació de la història burda".

"És una fake new indecent, de manual, i venint d'una institució com un club de futbol amb tants seguidors es una irresponsabilitat, i una ofensa i un insult a tantíssims que van patir el franquisme, també el FC Barcelona, començant pel president de l'època, Josep Suñol, que va ser afusellat pel règim i potser el Reial Madrid no ho recorda", ha dit la portaveu del Govern. Plaja considera que "estaria bé que el Madrid demanés disculpes per traspassar una línia vermella i retirés el vídeo", segons ha dit avui, preguntada en roda de premsa després del Consell Executiu del Govern.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, també s'ha pronunciat sobre la polèmica a través de Twitter. "Lectura recomanada", s'ha limitat a escriure el dirigent català, compartint un fil d'articles de la revista Sàpiens, entre els quals un titulat Franco contra el Barça.

També apareixen articles sobre l'afusellament de Suñol o fins i tot del president del Reial Madrid Antonio Ortega, "assassinat pel franquisme el 1939", segons la revista. El fil apunta que "la diferència amb el Barça és que a Madrid, en lloc de reivindicar-lo, ho ha esborrat de la història oficial del club. Ho rescatem de l'oblit".

L'inici de la polèmica

La polèmica arriba després que el Madrid publiqués un vídeo replicant les paraules de Laporta d'aquest dilluns. Les va pronunciar durant la roda de premsa que va oferir per a defensar-se i defensar el Barça del 'cas Negreira'.

El mandatari blaugrana va apuntar les suposades vinculacions del Madrid amb el poder i les estructures dominants en totes les èpoques, també durant el franquisme. Laporta el va acusar d'un exercici de "cinisme sense precedents" per personar-se a la causa del cas. I va arribar a qualificar al club blanc om "equip del règim".

Les paraules que van ser respostes pel club madrileny a través de la seva televisió oficial. En el vídeo denuncia favors que va rebre el conjunt blaugrana per part del franquisme. "Quin és l'equip del règim?", es preguntava el Real Madrid Televisió.