El Govern rectifica i les sales de concert podran reobrir a partir de dilluns

Nova rectificació del Govern al voltant de l'aixecament de les restriccions a partir de dilluns. Tot i que dijous s'havia anunciat que les sales de concert podrien reobrir en arrencar la setmana vinent -amb limitacions d'aforament-, el pla de represa publicat inicialment al migdia al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ho desmentia. La decisió ha provocat la indignació del sector, expressada a través de l'Associació de Sales de Concerts de Catalunya (ASACC), i hores més tard el Govern, a través del Departament d'Interior, ha assegurat que ha estat un "error" i que efectivament les sales podren reobrir des de dilluns.



El pla publicat sí que elimina la limitació de la restauració de servir només sopars entre les 18h i les 21.30h, com s'havia inclòs en l'última versió del document feta pública divendres. Per contra, l'assistència a activitats culturals no es podrà fer fora del municipi els caps de setmana. Les entrades, però, sí que serviran com a salconduit per superar el límit horari del toc de queda, ja que els espectacles podran acabar màxim a les 22h. Justament el sector cultural és el que surt més malparat amb la publicació definitiva del document, tot i ser un dels més colpejats per la pandèmia i que precisament aquest divendres al vespre s'havia mobilitzat a l'església de Santa Anna per reclamar un pla de rescat urgent.



El document penjat a la pàgina web de la Generalitat aquest divendres incloïa la limitació de servir només sopars de 18 h a 21.30 h i, per tant, impedia a bars i cafeteries especialitzats en berenars o en servir només begudes obrir a partir de les sis, una mesura que va provocar el rebuig del sector. Ara, el text definitiu manté que es podrà fer qualsevol servei fins a l'hora de tancament, sense estar limitat a àpats.



Les botigues de conveniència, els establiments comercials annexos a les gasolineres, i els establiments de menys de 300 metres quadrats de superfície de venda, així com els establiments comercials de municipis turístics no podran estar oberts entre les 21.00 i les 06.00 hores. El servei de repartiment de menjar a domicili es podrà fer fins a les 23.00 h.

Nova polèmica per al sector de la cultura

Si aquesta ha estat la cara de la moneda, la creu l'ha rebut el sector cultural que, en el document publicat pel DOGC, no es recull una de les seves reivindicacions d'esdevenir una excepció per trencar el confinament municipal del cap de setmana, municipal en el primer tram i comarcal en el segon. La mesura havia de garantir la viabilitat de festivals com el Temporada Alta, a Salt, que rep la majoria de públic de fora del nucli on se celebra.



Tampoc es permet l'obertura al públic dels centres comercials i recintes comercials. Podran aixecar la persiana, però, els establiments i locals comercials que es trobin dins dels centres comercials o recintes comercials i estiguin dedicats exclusivament a la venda de productes d'alimentació, de begudes, de productes higiènics, d'altres productes de primera necessitat, farmàcies, ortopèdies, òptiques, establiments dedicats a productes de telecomunicacions, serveis de perruqueria i d'estètica, centres de veterinària, així com els que tenen accés directe al carrer.

Extraescolars, lleure educatiu i esports

El document definitiu permet el desenvolupament de les activitats extraescolars presencials fora de l'horari lectiu habitual, ja sigui dins o fora del centre educatiu, així com els ensenyaments no reglats que imparteixen els centres autoritzats de música i dansa, es poden realitzar amb un màxim de sis alumnes per aula. Alhora, també es garanteixen les activitats de l'àmbit del lleure educatiu, que es podran fer a l'aire lliure. En les que es facin en espais interiors, es limitaran a grups de sis persones.



Les instal·lacions i els equipaments esportius poden obrir i utilitzar-se sempre que no se supera el 50% de l'aforament en les instal·lacions i els equipaments a l'aire lliure i del 30% en les instal·lacions i equipament en espais tancats, incloent-hi tant els usuaris de les instal·lacions esportives com el públic assistent. Es mantenen ajornades totes les competicions esportives previstes per ser realitzades a Catalunya, a excepció de les competicions oficials d'àmbit estatal, internacional i professionals, que s'han de celebrar sense assistència de públic.



Els parcs i les fires d'atraccions també es mantindran tancades com també dels establiments d'activitats lúdiques infantils privades en espais tancats. Parcs i jardins públics i les àrees de joc infantils poden obrir fins a les 20 h seguint les pautes d'ús i manteniment del Procicat.