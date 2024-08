Gràcia canvia els noms dels carrers de Santa Àgata, Santa Magdalena i Santa Rosa i els dedica a dones del barri

El districte de Gràcia ha inaugurat les noves plaques dels carrers de Santa Àgata, Santa Magdalena i Santa Rosa, que a partir d'aquest dimarts portaran el nom d'Àgata Badia Puig-rodon, Magdalena E. Blanc i Rosa Puig-rodon Pla, tres dones que van tenir un paper clau en la urbanització del barri a principis del S.XX.

El canvi de nomenclatura, que s'ha efectuat a petició de la Taula de Memòria del districte, s'ha materialitzat després d'haver generat certa polèmica entre part del veïnat i un col·lectiu d'advocats cristians que van exigir al consistori que no tirés endavant la modificació. Ara bé, la regidora del districte, Laia Bonet, ho ha reivindicat com a forma de "recuperar la memòria" d'aquestes dones i del seu llegat al barri.

El canvi de nomenclatura ha coincidit amb la celebració de la festa major de Gràcia i en l'acte d'inauguració de les plaques hi ha assistit la seva regidora, Laia Bonet. En unes breus declaracions, la també primera tinenta d'alcaldia ha celebrat haver modificat els noms d'aquests tres carrers, ja que, segons ha dit, "passa molt poc sovint" a la ciutat. "Avui recuperem una memòria que no hauríem d'haver perdut mai, així com el missatge que hi havia darrere la voluntat de denominar carrers amb noms de santes".

Veïnes invisibilitzades

Els tres carrers portaran a partir d'ara els noms d'Àgata Badia Puig-rodon, Magdalena E. Blanc i Rosa Puig-rodon Pla, vídua, mare i sogra d'Antoni Trilla, família que va urbanitzar el barri a principis del segle XX al voltant de Can Trilla. En el seu moment, la voluntat ja era dedicar el nom a aquestes tres dones, però es va decidir emmascarar-los sota la nomenclatura de santes.

Per això, la regidora de Feminismes, Igualtat i Memòria Democràtica, Raquel Gil, ha reivindicat el canvi com a manera de "recollir la memòria" d'aquestes veïnes, que van ser "invisibilitzades". "Que les dones s'haguessin de convertir en santes per tenir un carrer explica part de la història, ara decidim que aquestes tenen noms i cognoms, i que són independents de les seves creences religioses", ha remarcat Gil.

El canvi de nom va sorgir de la Comissió del Nomenclàtor de Gràcia durant el mandat anterior i va ser aprovada tant pel plenari del districte com per la Ponència del Nomenclàtor de la ciutat el gener passat.