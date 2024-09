La Grossa de la Diada 2024: funcionament del sorteig, premis, horari i resultats

Un any més, Loteries de Catalunya aposta per La Grossa de La Diada, un joc de loteria passiva que realitza el seu sorteig coincidint amb l'Onze de Setembre. Els bitllets per participar-hi es poden comprar físicament en els punts de venda de la xarxa comercial i a través dels suports digitals, la web i l'app. Els jugadors també poden demanar números en qualsevol dels punts de venda amb terminal, on es pot imprimir al moment el bitllet.



S'han posat a la venda 80.000 números (del 00000 al 79999), amb fins a 35 sèries o bitllets per número, quinze dels quals es poden adquirir en suport paper i vint es poden imprimir directament en els terminals dels punts de venda de la xarxa comercial, així com per la via digital. El preu per bitllet o sèrie és de cinc euros.



Com funciona el sorteig?

Un bitllet resultarà premiat quan un determinat nombre de xifres disposades en el mateix ordre d'extracció (de dreta a esquerra) coincideixi amb el número guanyador. Al sorteig de La Grossa de La Diada hi haurà cinc extraccions:

- 1a extracció, corresponent al primer premi

- 2a extracció, corresponent a la sèrie del premi extraordinari

- 3a extracció, corresponent al segon premi

- 4a extracció, corresponent al tercer premi

- 5a extracció, corresponent al quart premi (2n reintegrament)

Si algun dels números de cinc xifres es repeteix, li correspon el premi més alt. Es realitzaran una o més extraccions fins a determinar el número o números guanyadors del premi corresponent. Si el número obtingut en la cinquena extracció (2n reintegrament) coincideix amb l'última xifra del primer premi (1a extracció), es realitzaran una o més extraccions fins que s'obtingui un número diferent per determinar segon reintegrament.



Quins són els premis?

El primer premi és 50.000 euros i anirà al bitllet amb 5 xifres que coincideixin, en el mateix ordre, amb les de la primera extracció. També es premiaran les terminacions d'aquest, així com el número anterior i el posterior. A més, un bitllet obtindrà el premi extraordinari de 2 milions quan les seves 5 xifres coincideixin en ordre amb les de la primera extracció i les del seu número de sèrie (de l'1 al 35), en el mateix ordre, amb les obtingudes en la segona extracció.



Pel que fa al segon premi, és de 20.000 euros i té el mateix funcionament que el primer. També es premiaran les terminacions del número (a excepció de la darrera xifra), així com el número anterior i el posterior. El tercer premi és de 10.000 euros i també es premiaran totes les terminacions, com en els casos anteriors. El quart premi de 5 euros (2n reintegrament) es repartirà quan la seva darrera xifra del bitllet coincideixi amb la cinquena extracció del sorteig.



A quina hora se celebra i on es consulten els resultats?

El sorteig de La Grossa de La Diada 2024 de Loteries de Catalunya se celebra aquest dimecres, coincidint amb l'11 de setembre. El farà a les 12 h del migdia i els premis es podran consultar a través del lloc web oficial. A través de Públic també podeu conèixer quins han estat els números premiats just després de la celebració del sorteig.