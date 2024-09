Les portes obertes de la Diada del 2024: els principals edificis i museus que pots visitar gratuïtament aquest 11 de setembre

La Diada nacional de Catalunya torna a ser una bona ocasió per visitar museus, edificis emblemàtics o espais patrimonials i, a més, fer-ho de forma gratuïta, gràcies a les jornades de portes obertes. Les que fa el Palau de la Generalitat de Catalunya, així com les del Parlament, són algunes de les més conegudes i populars, però en trobem d'altres interessants arreu del territori.

Cal destacar que, en algunes ocasions, cal cita prèvia per gaudir de l'activitat. A més, hi ha propostes que amplien la seva oferta més enllà del mateix dia 11. Us proposem així prop d'una vintena de propostes de portes obertes per aprofitar aquest Onze de Setembre a Catalunya.

Palau de la Generalitat

La jornada de portes obertes al Palau de la Generalitat permet visitar els espais institucionals i monumentals de la seu del Govern, i també es fan per Sant Jordi i per Nadal. La d'aquest dimecres se celebrarà entre les 11 h i les 17 h, i hi haurà audició de carilló a les 12 h, la música acompanyarà la visita. La inscripció és gratuïta i alhora obligatòria. Les jornades es replicaran el cap de setmana, els dies 14 i 15 d'11 h a 19 h. Durant el cap de setmana les audicions de carilló seran a les 12 h i a les 18 h; la música acompanyarà la visita.

Es podrà visitar el Saló de Sant Jordi, després de la seva renovació, a més dels espais institucionals i monumentals de les plantes baixa i noble del Palau. Això inclou la Sala Clavé, la sala de premsa, la Sala de Torres-Garcia, la Sala dels Reis, la Sala del Govern, la Capella de Sant Jordi, la Sagristia, el despatx del president i la sala dels diputats. També es permet passar pel Pati dels Tarongers, la galeria gòtica, l'escala gòtica, i el pati gòtic, on es troba l'escultura El desconsol.

Parlament de Catalunya

L'altre clàssic és el Parlament de Catalunya, que aquest Onze de Setembre es podrà visitar en les portes obertes d'11 a 18 h, en aquest cas sense inscripció prèvia. Hi haurà actuacions de cultura popular amb motiu de la Diada, amb diverses mostres de folklore popular que es faran davant la façana. A més, la cambra estrena una audioguia a què els ciutadans podran accedir des dels seus dispositius mòbils. El president, Josep Rull, participarà en la jornada de portes obertes.

El recorregut comença a la façana, i un cop a la planta baixa del Palau, a peu de l'escala d'honor, condueix el ciutadà cap a la planta noble. L'itinerari recorre els salons de canelobres i de passos perduts i diversos espais com ara l'hemicicle, el despatx d'audiències, la sala de Mesa, les sales de comissions o, novament a la planta baixa, l'auditori. Durant el recorregut els ciutadans també trobaran diversos plafons que conten les funcions dels òrgans parlamentaris. Especialistes en visites de la cambra que oferiran breus explicacions dels espais i atendran les seves consultes.

Parlament. — Jon Nazca / REUTERS

Museu Nacional d'Art de Catalunya

Les portes obertes també són una bona oportunitat per visitar el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) i les exposicions de forma gratuïta. Amb motiu de la Diada, obre les portes de forma gratuïta, de 10.00 h a 15.00 h, amb possibilitat de veure també l'exposició Adolf Fargnoli. Del Noucentisme a l'avantguarda. És recomanable fer la reserva d'entrada en línia per un millor control dels aforaments, i perquè les persones amb reserva prèvia tindran accés preferent.

Cartoixa d'Escaladei

Ubicada a la Morera de Montsant (Priorat), la cartoixa d'Escaladei és un dels espais visitables més atractius del país, i que aquesta Diada obre les portes de forma gratuïta d'11 a 20 h, sense demanar inscripció prèvia. Es troba en el fons d'una vall, protegida per la serralada de Montsant. En aquest espai tranquil, els monjos cartoixans van seguir un model de vida marcat pel silenci i l'oració, combinant la solitud eremítica amb l'empara de la vida comunitària.

Aeroport Andorra - La Seu

Un lloc curiós que organitza portes obertes aquest Onze de Setembre és l'Aeroport Andorra La Seu, que està ubicat al terme municipal de Montferrer (Alt Urgell). Es farà des de les 10 h i fins a les 18 h, i no requereix inscripció prèvia. Una opció per apropar les seves instal·lacions a tothom que estigui interessat a saber més sobre la infraestructura.

Centres del MNAT

El Museu Nacional Arqueològic de Tarragona (MNAT) és un clàssic que també ofereix una jornada de portes obertes als seus espais. Es tracta de Tinglado 4 -Exposició TARRACO/MNAT, Necròpolis de Tàrraco, Conjunt romà de Centcelles i Vil·la romana dels Munts. Es podran visitar de manera gratuïta aquest dimecres de 10 a 14 h.



Castell de Cardona

L'imponent castell de Cardona (Bages) es va començar a construir fa dos mil cinc-cents anys i durant l'edat mitjana va ser la residència dels senyors de Cardona. Segles i segles d'història s'amaguen dins d'aquesta fortalesa, que també té l'excepcional col·legiata de Sant Vicenç, joia del romànic llombard català. Aquest 11 de setembre es pot visitar de 10 h a 19.30 h, sense inscripció prèvia.

Museu d'Arqueologia de Catalunya

L'important Museu d'Arqueologia de Catalunya (MAC) també es pot visitar aquest dimecres, a través de les seves diverses seus arreu del territori, vinculats a la història dels diversos punts. Aquest 11 de setembre es pot fer la visita de portes obertes de 10 a 14 h en els casos de Girona i Olèrdola (Alt Penedès), de 10 a 14.30 h en el cas de Barcelona, i de 10 a 20 h en els casos d'Empúries (Alt Empordà) i Ullastret (Baix Empordà).

Castell monestir d'Escornalbou

El Castell Monestir d'Escornalbou de Riudecanyes (Baix Camp) és una peculiar mansió senyorial de principis del segle XX. Està format per les restes de dos edificis medievals: el monestir de Sant Miquel i un castell, construït al damunt de les restes d'una fortalesa romana. Es podrà visitar aquest dimecres en portes obertes de 10 a 20 h, sense inscripció prèvia.

Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica

El Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya acosta el coneixement i la innovació científica i tècnica, i la seva aplicació industrial a casa nostra. Aquest dimecres el MNACTEC farà jornada de portes obertes amb motiu de la Diada. Serà de 10 a 14 h en el cas d'Esparreguera i Ripoll, i d'11 a 15 h en els casos de Castellar de n'Hug (Berguedà) i Terrassa.



Edifici del MNACTEC. — MNACTEC

Castell de Miravet

El Castell de Miravet (Ribera d'Ebre) és una fortalesa imponent envoltada per una muralla de 25 metres d'alçada, que sembla sorgir de les roques i situada sobre un turó, domina el curs de l'Ebre i les terres del voltant. Aquest dimecres es pot visitar en portes obertes entre les 10 i les 20 h, sense inscripció prèvia.

Museu d'Art Jaume Morera

El Museu d'Art Jaume Morera de Lleida es pot visitar aquest Onze de 10 a 14 h, amb inscripció a les taquilles. El MORERA treballa per promoure el coneixement de l'art modern i contemporani i per generar-ne de nou, amb una especial atenció a l'art vinculat a les terres de Ponent.

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

Amb motiu de la diada, a l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) organitza també una jornada de portes obertes a la seu de Barcelona, a través de visites guiades d'una durada cadascuna d'entre 60 i 80 minuts. L'ICGC és l'agència oficial de cartografia i geologia de Catalunya, adscrita al Departament de Territori de la Generalitat. Es faran de 10.00 a 14.00 hores i ca fer inscripció prèvia al web.



Seu de l'ICGC. — ICGC

El Born Centre de Cultura i Memòria

A El Born CCM de Barcelona podrem gaudir de les visites guiades exprés per a públic general i públic familiar. Aquesta Diada hi haurà portes obertes a les exposicions durant tot el dia, de 10 a 20 h, així com les visites guiades exprés gratuïtes de 30 minuts, de 12 a 14 h i de 17 a 19 h, sense reserva prèvia, per bé cal extreure el tiquet una vegada allà. També hi haurà altres activitats especials. A més, es pot accedir a les exposicions gratuïtament.

Centre Excursionista de Catalunya

En el marc de la Diada també trobem portes obertes a la seu social del Centre Excursionista de Catalunya, a Barcelona. L'entitat convida a visitar i conèixer la seu en una visita conduïda per membres de Junta Directiva, en la qual es podrà descobrir alguns dels tresors recollits pel centre. Es farà des de les 11 h fins a les 13 h. Cal emplenar el formulari al seu lloc web per reservar.

Museu d'Història de Catalunya

El Museu d'Història de Catalunya de Barcelona obre les seves portes el febrer de 1996, amb la voluntat d'esdevenir un referent en la divulgació de la història i del patrimoni col·lectiu del país. Aquesta Diada es pot visitar gratuïtament de 10 a 14.30 h.

Palau Güell

El Palau Güell de Barcelona també obrirà de 10 h a 20 h per aquesta Diada, per bé que els darrers accessos seran a les 19 h. Cal reserva entrada a través del web, exclusivament de manera digital a través de la pàgina entrades.palauguell.cat. L'aforament és limitat per motius de conservació i seguretat de l'edifici i dels visitants.