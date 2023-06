El grup infantil Xiula estrena un videoclip per conscienciar sobre els abusos sexuals

El grup infantil Xiula ha estrenat un videoclip per conscienciar els menors sobre el seu cos i sobre els abusos sexuals. La cançó, titulada El meu cos és meu, es va presentar fa un mes i mig en el marc de l'acte d'inauguració de les noves instal·lacions de Barnahus, la unitat integrada d'atenció als infants i adolescents víctimes d'abús sexual de la Generalitat.

La peça va ser un encàrrec del Departament de Drets Socials amb l'objectiu de donar eines als menors per identificar els abusos i que sàpiguen com expressar-se sense "secrets" i sense el sentiment de culpa que sovint els agressors infonen sobre les víctimes per evitar que expliquin el que ha passat.

Les instal·lacions de Barnahaus i el seu entorn, situades al Complex Educatiu de Tarragona, han estat l'escenari del vídeoclip. Els cantants són els membres de Xiula, però la interpretació ha anat a càrrec de Goretti Narcís Borràs, Marta Pachón Soto, Aida Flix Filella i Violeta Porta Alonso, protagonistes del documental El sostre groc, d'Isabel Coixet, sobre els abusos a l'Aula del Teatre de Lleida.

Per a la composició de la peça, Xiula ha rebut l'assessorament dels especialistes en infància del Departament de Drets Socials —concretament, de la Direcció General d'Atenció a la Infància i a l'Adolescència— i d'altres persones expertes.



La cançó dura uns 4 minuts i llança als nens missatges com "qui t'ha dit que em pots tocar?", "Crida que el teu cos és teu!", "un sí molt gran, un sí enorme. Si no ho reps així, vés-te'n", "no sóc de ningú" o "crida que no t'ha agradat i demana ajuda al teu costat".