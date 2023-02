Investiguen un nou cas d'abusos sexuals a l'Aula de Teatre de Lleida  

El documental El sostre groc, sobre els abusos sexuals a l'Aula Municipal de Teatre de Lleida, dirigit per Isabel Coixet i distingit als Premis Gaudí 2023, ha permès treure a la llum un nou cas d'abusos. Segons ha avançat TV3, una antiga alumna es va sentir identificada després de veure el documental i ho va comunicar al centre.

Davant d'aquesta informació, l'Aula de Teatre de Lleida va activar el protocol per prevenir l'abús sexual i va traslladar-ho a la Fiscalia. En aquest nou cas hi hauria implicat un exprofessor que ja va ser denunciat anteriorment per nou exalumnes del centre, però la Fiscalia va arxivar la causa al·legant que els fets ja havien prescrit, ja que haurien tingut lloc entre el 2001 i el 2008.

No obstant, aquest nou cas no hauria prescrit, ja que els fets haurien tingut lloc el 2018. Cal recordar que a finals de l'any passat, la Paeria va denunciar a la Fiscalia una desena més de casos d'abusos sexuals durant el curs 2018-2019 a partir del documental d'Isabel Coixet.



En aquest sentit, la Paeria va demanar que s'investigués els dos professors implicats en els casos d'abusos sexuals i també dues exdirectores de l'Aula de Teatre per no haver denunciat els fets en el seu moment.