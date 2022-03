La consellera d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat, Tània Verge, ha xifrat en 1.200 les persones ucraïneses refugiades de la guerra que han arribat fins ara a Catalunya. En la roda de premsa posterior al Consell Executiu, ha afirmat que la majoria són dones amb els seus fills i que moltes d'aquestes refugiades ja tenen referents familiars o coneguts a algun lloc de Catalunya, i que arriben per diversos mitjans, per la qual cosa preveuen que aquesta xifra augmenti en els propers dies.

Verge ha assegurat que la Generalitat preveu posar a disposició almenys 2.000 places d'acollida residencial, més enllà dels "macrocentres" que instal·larà el Govern espanyol, encara que ha avisat que aquest nombre de places s'aniran adaptant en funció de quantes persones refugiades arribin d'Ucraïna.



Ha apuntat que al centre de primera acollida que preveu instal·lar el Govern estatal a Barcelona hi haurà unes 400 places d'acollida, però ha acusat l'Executiu de Pedro Sánchez d'haver-ho anunciat abans als mitjans de comunicació que als ajuntaments i els governs autonòmics afectats.

"L'Estat encara ens ha de donar els detalls", ha criticat, i ha sostingut que a més d'aquests grans centres que instal·larà el Govern espanyol, la Generalitat ha impulsat el pla de contingència en coordinació amb els ajuntaments.



Així, ha assenyalat que el Govern està fent un mapeig sobre les places residencials que pot tenir i preveu posar a disposició almenys 2.000 a tot Catalunya, encara que aquesta xifra "anirà evolucionant" en funció de quants refugiats arribin.

D'aquesta manera, prioritzaran aquestes places de la Generalitat i les del centre que instal·li el Govern espanyol per acollir els refugiats que necessitin residència -és probable que alguns ja tinguin una residència prevista pels coneguts que tenen a Catalunya-, però ha indicat que també estan comptabilitzant els oferiments de ciutadans per acollir refugiats a casa seva per si cal "activar aquesta opció".



Preguntada per quin nombre total de refugiats ucraïnesos pot acollir Catalunya, la consellera ha contestat que no es pot determinar per ara i que estan valorant quins recursos poden estar a disposició per "anar absorbint aquesta acollida".

A més, ha advertit que l'acolliment de refugiats inclou més aspectes, com ara l'escolarització de nens, l'accés a la targeta sanitària per accedir a totes les prestacions de salut, un acompanyament psicològic i assessoria jurídica per fer els tràmits corresponents al refugi. En aquest sentit, Verge ha demanat a l'Estat aclarir quin document concret se'ls donarà i quina gestió caldrà per accedir a aquest dret.

Organitzar la solidaritat

La consellera ha fet una crida a canalitzar la solidaritat que ofereix la ciutadania a través del telèfon 012 i del correu electrònic del Comitè per a l'Acollida de les Persones Refugiades (CAPR): comiteacollida.igualtat@gencat.cat.



Per la seva banda, la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha reclamat a la ciutadania a fer aportacions directes a les organitzacions professionals que estan treballant sobre el terreny, ja que ha avisat que les recollides individuals i col·lectives de material "ja no són la millor opció", per la qual cosa ha recomanat contactar amb aquestes organitzacions perquè són les que coneixen millor quines són les necessitats més urgents d'ajuda humanitària.