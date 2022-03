Unes 800 persones, segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat aquest diumenge a la plaça de Catalunya de Barcelona contra la guerra a Ucraïna. La concentració, en què hi ha participat ciutadans de la comunitat ucraïnesa i també d'altres nacionalitats, ha estat un clam de "no a la guerra" i perquè l'OTAN tanqui l'espai aeri per evitar que Rússia ataqui per aquesta via. També ha servit per traslladar tot el suport a Ucraïna i reclamar que la solidaritat no cessi i que es tradueixi en la donació de diners i medicaments. La plaça s'ha omplert del groc i blau de les banderes ucraïneses, de cartells contra Putin i de crits per la pau i de "glòria als herois".

Els darrers dies hi ha hagut diverses mobilitzacions al mateix espai i la més concorreguda va ser la que va fer-se dimecres, convocada per la plataforma Aturem la Guerra, i que va reunir milers de persones.

Entre els manifestants d'aquest diumenge hi havia la Victoria, una ciutadana ucraïnesa que fa cinc anys que viu al Maresme. Té família i amics a prop de Kíiv, que segueixen bé de salut, tot i que han de passar les nits en refugis i algunes de les seves cases han estat destruïdes. "És difícil, tothom del meu cercle està viu, gràcies a Déu, però és tot molt complicat", ha relatat.



"Necessitem que Rússia deixi de matar ucraïnesos", ha resumit. Per tot plegat, la principal demanda de la Victoria és que l'OTAN tanqui l'espai aeri. Així s'evitarien, almenys, els míssils russos. "La majoria els llancen a edificis residencials, a les escoles, a les guarderies i als hospitals. Els civils pateixen i moren. I demanem ajuda a l'OTAN", ha explicat.

En Michael, un dels organitzadors de la concentració, ha explicat que l'objectiu de la convocatòria era alçar la veu contra el conflicte bèl·lic, però també fer costat els ucraïnesos. I un dels reclams ha estat, com demana Ucraïna, que l'OTAN tanqui l'espai aeri sobre el país: "Esperem que els representants ens escoltin i acceptin la nostra demanda".

Però la manifestació també ha servit per donar un espai de confort als ucraïnesos. "Volem demostrar als ucraïnesos que Barcelona està amb ells", ha dit. I ha encoratjat la ciutadania a donar menjar, medicaments i diners per ajudar el país.

El missatge de la Noemí Rocabert estava escrit a l'esquena del seu vestit groc i blau: "Putin, assassí". "Em costa parlar, perquè el terror es tan gran, que l'únic que puc fer per sortir de l'aclaparament és compartir aquesta estona aquí", ha explicat, en declaracions a l'ACN. "No puc anar a lluitar, però sí que puc estar aquí i donar diners perquè vagin a parar als soldats, a les famílies o als ferits", ha detallat.

"Pareu l'agressió russa"

Malgrat que aquest diumenge ha estat un dia gris i amb estones on queia pluja fina, unes 800 persones s'han sumat a la concentració. Des d'un petit escenari, diversos ciutadans ucraïnesos, la majoria dones, han entonat l'himne del seu país. I han fet proclames contra la guerra a les quals s'hi ha sumat la multitud. "Pareu l'agressió russa", "som gent de pau" i "glòria als herois" són alguns dels lemes que s'han sentit.



Entre els assistents hi havia la presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Elisenda Paluzie, que ha traslladat "l'admiració per la capacitat de resistència del poble ucraïnès en la lluita per la seva llibertat i independència". I ha reclamat que els catalans concretin la seva solidaritat en gestos, com ara donació de diners o material. També hi havia representants de JxCat.