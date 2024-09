Guillem Vidal serà el nou director de l'Oficina per al Pla Pilot per implementar la renda bàsica universal, segons ha avançat l'ACN. El seu nomenament es farà aquesta mateixa setmana. Substituirà Sergi Raventós, que ocupava el càrrec des del setembre del 2021. El manteniment de l'oficina forma part de l'acord d'investidura entre els socialistes i ERC, tot i que el PSC s'havia mostrat contrari a aquest projecte en el passat.

En una piulada, Raventós ha lamentat la seva destitució: "Hem fet un pla pilot que la dreta i el PSC no han volgut aplicar. Segueixen amb polítiques que no funcionen i que no donen resposta a la població", ha escrit.

L'Oficina per al Pla Pilot per implementar la renda bàsica universal estava adscrita fins ara al Departament de Presidència, però el nou Executiu del PSC va decidir que depengués del Departament de Drets Socials i Inclusió. En la seva compareixença fa deu dies al Parlament, la consellera Mònica Martínez Bravo, va expressar "dubtes" sobre el disseny del Pla Pilot de l'anterior Govern.

El pla pilot que havia dissenyat el govern de Pere Aragonès preveia que prop de 5.000 persones cobressin una prestació mensual durant dos anys a partir de finals del 2022, però la manca de suports va impedir que es pogués executar. Martínez Bravo va reconèixer que el pla pilot no s'implementaria "segurament" en aquesta legislatura, però va apuntar que l'oficina es manté per revisar "qüestions importants" sobre el disseny de la mesura.

Expert en desigualtats

Nascut a Barcelona el 1989, Vidal és doctor en Ciències Socials i Polítiques per l'Institut Universitari Europeu (Florència) i llicenciat en Economia per la Universitat d'Utrecht (Holanda). Ha dedicat la major part de la seva trajectòria professional a investigar sobre les causes i conseqüències de la desigualtat i la seva relació amb el mercat laboral i la digitalització, així com a dissenyar propostes en l'àmbit de les polítiques públiques.

Vidal també compta amb un màster en Relacions Internacionals i ha desenvolupat la seva activitat investigadora en diverses universitats i centres de recerca de la Unió Europea, l'administració general de l'Estat i la Comissió Europea, on, fins ara, ocupava un càrrec com a investigador al Centre Comú de Recerca (JRC, per les seves sigles en anglès).