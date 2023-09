Els catalans són partidaris de les zones de baixes emissions, la renda bàsica universal i augmentar la regulació d'Airbnb

Els catalans donen un ampli suport a l'oficialitat de la llengua a la Unió Europea, són partidaris de la implantació de zones de baixes emissions (ZBE) als seus municipis, defensen la posada en marxa de la renda bàsica universal (RBU), es decanten per augmentar la regulació de plataformes de lloguer turístic tipus Airbnb o de mobilitat, com Uber i Cabify, i perceben que, almenys a Barcelona, el turisme arriba al seu límit. Aquestes són algunes de les principals conclusions que es poden extreure de l'Enquesta Òmnibus de la Generalitat, que ha presentat dijous al matí el Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).

L'estudi, que s'ha fet a partir de les respostes de gairebé 2.500 persones, subratlla que gairebé el 70% dels consultats estan d'acord o molt d'acord que el català es converteixi en llengua oficial a la Unió Europea, un volum que supera el 90% entre els votants dels partits independentistes, s'enfila per sobre del 80% en el cas dels d'En Comú Podem i només se situa per sota del 50% entre els seguidors de PP i els de Vox. Així mateix, la majoria de la mostra (53%) defensa que les classes a la universitat haurien de ser, sobretot, en català.

El 56% dels barcelonins ja opina que s'està arribant al límit de capacitat d'absorbir el turisme

Sobre el turisme la percepció canvia molt en funció del territori. Encara que el 70% dels catalans creu que s'ha de seguir fomentant l'arribada de visitants, el 56% dels barcelonins ja opina "que s'està arribant al límit de capacitat d'absorbir el turisme" a la ciutat, una xifra que tot just és del 17% a la Costa Daurada i del 15% a les Terres de Lleida. De fet, tot i la percepció global positiva, només el 49% dels consultats considera que la seva pròpia comarca hauria de rebre més turistes.

Vinculat a aquesta qüestió, majoritàriament la percepció és que caldria augmentar la regulació de les plataformes de lloguer de pisos i habitacions turístiques, tipus Airbnb, ja que un 54% considera que l'actual és "insuficient" i un 63% subratlla que s'hauria de "limitar-ne l'ús". També hi ha un 49% dels enquestats que aposten per limitar l'ús de les plataformes de transport com Glovo o Cabify, mentre que només el 18% volen "potenciar-ne l'ús". Més acceptació tenen les plataformes de compravenda de productes de segona mà, com Wallapop.

Ampli suport a les ZBE

A nivell mediambiental, la implantació de les zones de baixes emissions (ZBE) té un suport molt ampli, superior al 60% a tot el territori, però és especialment destacat a Barcelona, amb el 72%. Els votants de Comuns i els de la CUP són els que més les defensen, per davant dels del PSC i els d'ERC, mentre que els més contraris són els de Vox i PP. Malgrat aquest suport, de moment la implantació de les ZBE avança lentament.

Finalment, també té un ampli consens la implementació d'una renda bàsica universal (RBU), amb un 65% d'enquestats que hi són favorables. El suport supera el 80% entre els votants de la CUP i els d'En Comú Podem i està en el 77% entre els d'ERC, però també els de PSC, Junts i, fins i tot, Cs en són favorables. Només els del PP hi són més contraris que favorables. Cal recordar que fa mig any, al març, Junts i PSC van aliar-se per tombar el pla pilot de la RBU que volia posar en marxa la Generalitat, entre les crítiques d'ERC, la CUP i Comuns.